Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Támogatást kaptak a Suzuki elégedetlen munkásai

Minden lehetséges eszközzel segítik a közlekedési dolgozók a Vasas Szakszervezeti Szövetséget a Suzukinál zajló törvénytelenségek elleni harcában. A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) kongresszusa a szerdai ülésén úgy döntött, hogy mozgósítja tagjait, s amennyiben a Vasas újabb demonstrációt szervez a Suzukinál.

Beállnak a közlekedésiek a Vasasok mögé, hogy így is erősítsék őket a Suzukival folytatott vitájukban, a törvénytelenség elleni harcukban - jelentette be Nemes Gábor, a szövetség kongresszusának tegnapi ülését követően. A KSZOSZ elnöke szerint az, ami a Suzuki gyárban zajlik, pontos lenyomata annak, ahogy ma egy munkáltató minden következmény nélkül semmibe veheti a munkavállalói jogokat, s az azokat garantáló törvényeket.

Ez egyértelműen a kormány felelőssége is, mert a kiemelt stratégiai partnerek felett szinte semmi kontroll nincs, ezért egyebek között a Suzukinál büntetlenül zajló események más - nem kiemelt - munkáltatókat is hasonló törvénytelenségekre, a munkavállalói jogok sárba tiprására bátoríthat - véli az elnök. (Szerdán egyébként Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán egy fotót közölt, amelyen Szuzuki Oszamuval, a Suzuki Corporation elnök-vezérigazgatójával mutatkozik.)

A KSZOSZ közleménye szerint a szakszervezetek a jövőben is minden erejükkel tiltakozni fognak az olyan és ahhoz hasonló jogtalanságok ellen, amelyeket a Suzukinál tapasztaltak: néhány hónappal ezelőtt kirúgtak egy munkavállalót csupán azért, mert egy alakuló érdekképviseletnek lett volna a vezetője, s most pedig egyszerűen nem engedik be a gyárba a szakszervezeti szövetég delegációját, hogy találkozhassanak a tagjaikkal. Márpedig a munkáltatónak törvényi kötelezettsége ezt lehetővé tenni - figyelmeztetnek.

Emlékeztetnek, hogy a Vasas Szakszervezeti Szövetség a napokban a Suzuki gyártelepénél félpályás útlezárással hívta fel a figyelmet a törvénytelenségekre, s az akció sikerét a cégvezetés megakadályozta, a munkavállalókat szállító buszokat ugyanis váratlanul a hátsó teherkapuhoz irányította, s az embereket ott "csempésztette" ki, hogy ne lássák a szakszervezeti tiltakozást. Amennyiben a Vasas újra meghirdet egy akciót, a KSZOSZ is mozgósítja a tagjait.