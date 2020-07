Új magyar csokimanufaktúra kezdte meg működését

Új hazai prémium csokoládét gyártanak Szekszárdon, a csokimanufaktúrában megváltozott munkaképességűek dolgoznak.

Megnyitott kapuit a szekszárdi Kék Madár Alapítvány munkatársai által megálmodott BeSweet Csokoládémanufaktúra, amely a tolnai régió megváltozott munkaképességű dolgozóinak ad munkát - jelentette be a cég.

Egy falat jóakarat - ez a cég mottója, ami nem véletlen. A vásárlók lokális szinten ugyanis a fogyatékkal élő munkavállalók munkaerőpiaci szerepét támogatják, míg globális szinten - az etikus kereskedelem jegyében - azoknak a fejlődő országoknak a kistermelőit és kereskedőit, ahonnan az üzemben előállított csokoládé alapanyagául szolgáló kakaóbab származik.

A Kék Madár Alapítvány 1997-ben alakult, missziójuk pedig, hogy a legszélesebb körben segítsék a hátrányos helyzetű embereket. 2007-ben hozták létre az Ízlelő nevű családbarát éttermet, amely az első olyan vendéglő Magyarországon, ahol a vezetőségen kívül kizárólag fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, illetve tanulásban akadályozott embereket foglalkoztatnak.

Most egy újabb "édes álom" válhatott valóra két, társadalmi célú vállalkozások létrejöttét és fejlesztését támogató pályázat segítségével. "Sokaknak jelent új esélyt, hogy lehetőséget kaptunk a csokiüzem megvalósításához, hisz ennek köszönhetően még több hátrányos helyzetű embernek, jelenleg újabb 18 főnek biztosíthatunk további munkalehetőséget. A csokimanufaktúra látogatóközpont is egyben, így aki eljön hozzánk, szemügyre veheti, hogy a fogyatékkal élő kollégáink milyen odaadással és precizitással készítik a finomságokat. Mindemellett pedig megteremthettük saját márkánkat is, ami a BeSweet nevet kapta" - mondta Mészáros Andrea, a Kék Madár Alapítvány ügyvezetője.

A tej-, a fehér- és az étcsokoládék között megtalálhatók többek olyan ízkombinációk, mint az eper-bazsalikom, a citrom-mák, a sárgabarack-dió, vagy épp az áfonya-lime. A hamarosan induló webáruházból megrendelhetők lesznek a prémium csokik - közölte a cég.