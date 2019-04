Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Változás jön az RTL Klubnál: sokan nem fognak örülni

Az idén nyáron lesz harmadik éve, hogy bevezették az RTL Klub és a TV2 után fizetendő műsordíjat. Megdrágultak a filmjogok és a nézők több saját gyártást igényelnek, ezért az RTL Klub esetében biztosan emelkedni fog ez az összeg – derül ki a Marketing&Media magazin összeállításából.

Jó tízéves tervét valósíthatta meg az RTL Klub és a TV2, amikor 2016 nyarán végre lehetőségük nyílt műsordíjat kérni a terjesztőktől. A jelenleg is érvényes általános szerződési feltételek szerint az RTL Klub listaára havonta és háztartásonként 294, a TV2-é 290 forintot tesz ki. Ugyanakkor ezt többéves szerződéssel, early bird kedvezménnyel mindkét televízió esetében le lehetett nyomni a havi 150 forint körüli szintre.

Ez tehát a terjesztők számára ettől kezdve havi szinten 300 forint extraköltséget jelentett előfizetőnként - olvasható a lap portálján. (Ezt a műsordíjat csak a szolgáltatók fizetik, de az eddigi tapasztalatok szerint szinte mindegyikük áthárította a fogyasztókra.)

Emelésre készülnek

Az idei év is tartogat komoly változásokat, ugyanis ahogy az RTL Klub terjesztésére vonatkozó szerződéses feltételekben olvasható, 2016-ban a legnagyobb kedvezményt hároméves megállapodás aláírása esetén lehetett elérni. Márpedig ez idén jár le. Miután nem mindegyik szolgáltatóval írták alá ugyanakkor a szerződést, ezért a nyár első felétől kezdve őszig bezárólag folyamatosan kifutnak az RTL Klub terjesztésére vonatkozó megállapodások. Azonban, mint azt Vidus Gabriellától, az RTL Magyarország vezérigazgatójától megtudták: hamarosan megjelenik az új ászf (általános szerződési feltételek), amelynek elkészítésénél figyelembe vették az elmúlt három év tapasztalatait és a piaci igényeket.

"Az elmúlt három évben a növekvő infláció miatt is a tartalomgyártás költségei meredeken nőttek. Jelentősen drágultak a nemzetközi filmcsomagok, ami mögött az áll, hogy a hazai piaci szereplők egymásra licitáltak a jogok tulajdonosainál. Miután a nézők egyre inkább a helyi gyártású műsorokat igénylik, ezért az RTL Klub felpörgette a fikciós tartalmak gyártását, ami megint nem olcsó mulatság. Mindezek mellett a többi saját gyártás és a humánerőforrás költsége is emelkedett. Ezért ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani a jelenlegi kínálatunkat, nekünk is árat kell emelni" - mondta Vidus Gabriella.

Az áremelkedés pontos mértékét az új ászf publikálása előtt nem hozzák nyilvánosságra.

