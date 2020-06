Váratlan fordulat történt a Malév-csőd ügyében - milliárdok érkezhetnek

Végre pont került egy régi Malév-ügyre - tudta meg a Napi.hu.

Szakonyi Péter

Sikernek értékeli az Európai Utazási Irodák Szövetsége, az ECTAA (The European Travel Agents' and Tour Operators' Associations) azt, hogy létrejött az egyezség a volt Malév-utasok kártérítési ügyében. A szervezet ugyanis tegnap írta alá a megállapodást a légitársaságokat tömörítő IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség - International Air Transport Association) szervezetével arról, hogy végre ki- illetve visszafizetik a le nem utazott Malév-jegyek árát. Egyelőre az utazási irodáknak, akik majd továbbutalják ezt a pórul járt utasoknak.

Az ügy azonban nem ilyen egyszerű, mivel egy nyolcéves huzavonáról van szó, amelynek részleteit még most is homály fedi. A Malév Zrt. csődje idején, azaz 2012. február elején megközelítőleg 5 milliárd forintnyi össze ragadt be a IATA-ánál - csakhogy a szervezet eddig húzta-halasztotta az összesen 15,7 millió dollár kifizetését.

A magyar nemzeti légitársaság csődjét követően ugyan több ezer utas próbálta meg visszakapni befizetett, de le nem utazott repülőjegyének árát előbb az utazási irodáktól, majd a nemzetközi szervezettől, ám hiába próbálkoztak. A IATA ugyanis éveken át "ült a pénzen" arra hivatkozva, hogy a pórul járt utasokon kívül többen igényt tartanak erre az összegre. (Ilyen volt többek közt az orosz Vnyesekonombank, amely hitelezte a légitársaságot.)

A totojázást megunták a magyarországi utazási irodák és 2015-ben bíróságra vitték az ügyet. Egy amszterdami bíróság 2018 augusztusában úgy döntött: a befizetett repülőjegyek 72 százalékát, vissza kell fizetni az utazási irodáknak, vagyis az utasoknak. A "naiv utas" ekkor úgy gondolhatta, hogy immár csak napok vagy hetek kérdése, hogy a pénzéhez jusson. Alaposan tévedett.

Az IATA ugyanis nem utalt senkinek semmit, a bírósági döntés ellenére húzta az időt. Amint arról a Napi.hu is több ízben beszámolt, kitartóan azt állították, hogy az összeg jelentős részét (11,4 millió dollár) már átutalták egy ügyvédi irodának - vagyis semmi közük immár a Malév-jegyekhez. A fennmaradó összegről pedig azt mondták, hogy ezt azon utazási irodák számára tették félre, amelyek nem tömörültek pertársaságba, de szintén befizették a Malév-jegyek árát.

Most, hogy hivatalosan is bejelentették a megállapodást, már "csak" a fontos részletek maradtak homályban. Továbbra sem tudni, hogy

mikor és kitől kapják meg az utazási irodák a pénzt - netán az IATA ügyvédjétől?

ki jogosult a visszatérítésre? Csak az aki a csőd után jelezte igényét, vagy minden le nem utazott jegy árát visszatérítik?

van-e elévülés vagy a perben minden jegyet érintő döntés született?

a jegyek árát euróban vagy forintban veszik figyelembe - és fizetik ki?

a ECTAA közleményéből kiderül, hogy ügyvédi költségek is felmerültek, amelyet a jegyek árából vonnak le - de ezt ki fizeti: az utazási irodák vagy a pórul járt utasok?

a pertársaságban nem érintett irodákon kívül más is iroda is kap a visszatérítésből?

Kérdéseinket továbbítottuk az ECTAA igazgatójának. A válasszal frissítjük majd cikkünket.