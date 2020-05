Varga Mihály megdicsérte a bankokat

A bankszövetség új elnöke Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója lett. Varga Mihály pénzügyminiszter videóüzenetben dicsérte a hitelintézeteket.

Pénteken tartotta tisztújító ülését a Magyar Bankszövetség. A 2020-2023 időszakra a Magyar Bankszövetség Jelasity Radovánt, az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját (képünkön) választotta meg elnöknek. Az alelnök a korábbi elnök Becsei András, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatója lett. További elnökségi tagok: Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia vezérigazgatója, Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója, Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója és Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója.

A koronavírus nem csupán gazdasági, hanem egyben civilizációs kihívást jelent mindannyiunk számára. Ugyanakkor hiszek a bankszektor katalizáló és pozitív gazdasági szerepében. Elkötelezett vagyok a párbeszéd, és a közös, mindenki számára elfogadható megoldások iránt. A bankszektor a gazdaságnak nem csak szerves része, hanem egyben tükörképe is: nincs stabil és erős bankszektor robusztus gazdaság nélkül, miként nincs robusztus gazdaság erős bankszektor nélkül sem - mondta Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség újonnan megválasztott elnöke.

Varga Mihály is köszöntötte a bankárokat

A bankároknak Varga Mihály pénzügyminiszter is üzent ennek apropóján. Varga videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer jó ütemben fejlődött a járvány előtti időszakban, 2019 a pénzintézetek egyik legeredményesebb éve volt az elmúlt évtizedben. Ennek is köszönhető, hogy a magyar pénzügyi szektor a veszélyhelyzet ideje alatt is akadálytalanul működött, és a bankok azonnal, támogatóan tudtak részt venni a hitelmoratórium bevezetésében és az érintésmentes fizetés összeghatárának emelésében is.

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a bankszövetségre nem csak akkor lehet számítani, amikor jól megy a gazdaságnak, hanem a nehéz időkben is - emelte ki Varga Mihály, és hozzátette: a magyar gazdaságpolitika továbbra is a magyar gazdaság érdekeit fogja előtérbe helyezni, ezért a magyarországi pénzintézetek is számíthatnak a kormányra.

Az Aranykaptár díjakat is átadták az ülésen. A díjazottak: Bartha Lajos (MNB) és Selmeczi-Kovács Zsolt (GIRO), akik az Azonnali Fizetési Rendszer kialakításában és elindításában végzett meghatározó munkájukért, Marosi Zoltán (Oppenheim Ügyvédi Iroda) és Molnár Levente (Oppenheim Ügyvédi Iroda), akik a pénzügyi szektor jogi képviseletében és támogatásában végzett kiemelkedő munkájukért, és Florova Anna (OTP Bank), aki a családokat támogató munkacsoport sikeres elindításáért és vezetéséért részesült az elismerésben.