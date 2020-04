Védőfelszerelést adományoz az egészségügyi dolgozóknak az Egis

Gyógyszertári pultra szerelhető plexifallal, fertőtlenítővel és személyes védőeszközökkel támogatja az egészségügyi dolgozókat a fertőzés elkerülése érdekében az Egis Gyógyszergyár.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. egyike a Létfontosságú Magyar Vállalatoknak, tevékenysége az ország folyamatos működése szempontjából elengedhetetlenül szükséges. Az országos erőfeszítésekkel, valamint az Egis széles körű felelősségvállalásával összhangban a vállalat kiemelt figyelmet fordít a COVID-19 járvány megfékezésére, az egészségügyi dolgozók és a betegek biztonságának növelésére - írja közleményében a vállalat.

Közleményük szerint felmérve az egészségügyi dolgozók igényeit, az Egis 170 millió forint összértékű adománnyal támogatja a biztonságos és folyamatos betegellátást: 550 darab, gyógyszertári pultra szerelhető úgynevezett leheletfogó plexifalat, tízezer doboz fertőtlenítőt, valamint több tízezer személyes védőeszközt juttat el a gyógyszertárakba és a kórházakban, szak- és családorvosi rendelőkben dolgozó orvosokhoz, ami közvetve a lakosság, a betegek védelmét is szolgálja.

A 170 millió forint összértékű adománnyal kapcsolatban Hodász István, az Egis vezérigazgatója hangsúlyozta: "Kiemelt felelősséget érzünk a járvány frontvonalában dolgozók iránt, számukra a fertőzésveszély csökkentésében nyújtunk segítséget, ami egyben a hozzájuk forduló betegek biztonságát is elősegíti. Ezen túlmenően a folyamatos gyógyszerellátás érdekében, a gyógyszergyártásban dolgozó kollégáink biztonsága védelmében is intézkedések sorozatát vezettük be."