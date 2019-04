Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Verseny indult a nagycsaládos vásárlókért

A márkák sorra teszik be a kínálatukba az új hétüléses modelleket, amelyekhez az állam 2,5 millió forintot ad. Most a Seat mutatta be a versenyzőjét.

Ahogy az várható volt, az autókereskedők versenyre kelnek a nagycsaládos vásárlókért. Júliustól ugyanis a feltételeket teljesítő, legalább három gyermeket nevelő háztartások egy új, hétüléses autó árának felét, maximum 2,5 millió forintot kaphatnak állami támogatásként.

A palettán sok ilyen modell volt eddig is, de az autómárkák a program júliusi indulása előtt jönnek elő a kedvezményre optimalizált modellekkel. A Nissan az állami támogatás levonásával 6,25 millió forintos listaártól elérhető crossoverrel, az X-Traillel száll versenybe. Mivel listaárról van szó, a végleges vételár alacsonyabb lehet. A Skoda a legnagyobb SUV-ját, az állami pénzt beszámítva minimum 5,5 millió forintba kerülő Kodiaqot kínálja az érintetteknek.

Szerdán pedig a Skodához hasonlóan a Volkswagen-csoporthoz tartozó Seat is bemutatta az állami pénzre alkalmas hétülésesét, a Skoda Kodiaqkal azonos alapokra épülő Tarracót. Mivel a Skoda Kodiaq és a Seat Tarraco nagyon hasonló autó, így várhatóan a kinézetben lévő különbségek és az állami támogatással csökkentett árcímke alapján dönthetnek majd a nagycsaládosok a két autó közül.

Papp Zoltán, a Porsche Hungaria Seatért felelős márkaigazgatója a Tarraco bemutatóján elmondta, hogy a Seat nemzetközi szinten a legerősebb évét zárta 2018-ban. A tervek szerint 2019-ben a márka hat elektromos vagy hálózatról tölthető modellt mutat be, illetve a Volkswagen konszern számára folyik egy elektromos kisautó fejlesztése, amelyet a későbbiekben a csoport többi márkája is átvesz majd.

Magyarországon az év első három hónapjában 5 százalékkal növelte az eladásait a márka. A Datahouse adatai szerint összesen 437 új Seat került az utakra az idei első negyedévben, szemben a tavalyi 416-tal. Papp Zoltán azonban közölte, hogy a márka rendelésállománya a duplája a tavalyinak, így az megrendelt autók kiszállítása után az eladások két számjegyű bővülést mutatnak majd. A magyar piacon érezhető, hogy a magánvásárlók a nagycsaládosok autótámogatási programjára készülnek. A támogatásban érintett hétszemélyes modellek mellett más autóknál is érezhető a kivárás.

