Veszélyes gyerekjátékok ellen lépett fel a hatóság

A gyereknapra való tekintettel fogyasztóvédelmi ellenőrzést tartottak mintegy 70 játékboltnál és webshopnál. Több terméket is kivontak a forgalomból.

Majdnem 70 játéküzlet és webáruház kínálatát vizsgálták meg a fogyasztóvédők és a szaktárca IT laboratóriuma. A kifogásolt árucikkek körében tipikus hibaként jelent meg az aktuális kereskedelmi forgalomban lévő játékoknál, hogy sok esetben hiányoznak a temékről a figyelmeztető és biztonsági feliratok, némely játékon viszont megtalálható ez a címke, ám az sokszor csak idegen nyelven olvasható - idézi Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzet szerint.

Fogyasztóvédelmi kifogások miatt a gyerekek érintő termékkörben ezen kívül jellemző volt hogy több alkalommal kellett etetőszékeket és utazóágyakat visszahívni a forgalomból. Keszthelyi szerint az ellenőrzések miatt sokat javult a termékek biztonsága az elmúlt időszakban, de még rendszeresen találnak nem megfelelő játékokat a piacon.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a vámhatósággal is együttműködik, így már a határon is megvizsgálhattak csaknem 170 ezer játékot. Túlnyomó részüket meg is kellett semmisíteni. Az idei ellenőrzésekben új termékeket is bevontak a vizsgálatokba, az eddigi 40 mintavétel vegyipari vagy mechanikai vizsgálatán 9 termék bukott meg, amelyek már ezek sem kerülhetnek a vásárlókhoz.

A gyermekek védelmére egyre nagyobb figyelmet szentelnek a hatóságok: már a nekik szóló megtévesztő reklámok miatt is bírságolnak.