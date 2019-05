Visszavonta egy alapkezelő engedélyét az MNB

Az MNB visszavonta az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyét. Az alapkezelő korábban több esetben is jogsértően járt el befektetési és egyéb döntéseinél, s - az arányosság és fokozatosság elve szerinti korábbi jegybanki intézkedések ellenére - sem orvosolta tőkehiányos helyzetét, így az továbbra is fennáll. Az MNB bírságot szabott ki B. Attilára, az alapkezelő volt vezérigazgatójára és büntető feljelentést is tett - jelentette be az MNB.

A mai bejelentés szerint a jegybank visszavonta az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési alapkezelésre, portfóliókezelésre, s befektetési tanácsadásra vonatkozó tevékenységi engedélyét. A jegybank e döntését megelőzően - a fokozatosság és arányosság elve szerint - több, egyre súlyosabb intézkedést hozott az alapkezelővel szemben, ám annak jogsértő helyzete továbbra is fennáll.

Az MNB először 2017. májusban szabott ki 7 millió forintos bírságot többek közt azért, mert az alapkezelő szavatolótőkéjén belül a likvid vagy azonnal készpénzre válthatóan rendelkezésre álló eszközök elmaradtak a jogszabályban előírt minimumtól. Az alapkezelő ezután többször hajtott végre tőkepótlást, ám végül annak hosszú távú rendelkezésre állását nem igazolta.

A jegybank az alapkezelő egyéb feltárt jogsértései, a befektetők érdekeivel ellentétesen meghozott befektetési, illetve egyéb célzatú döntései miatt 2018. augusztus 21-én publikált határozatában 24,5 millió forint bírságot is kiszabott az alapkezelőre. A jegybank egy másik célvizsgálata nyomán, szintén ma publikált határozatában emellett 20 millió forint bírságot szabott ki B. Attilára, az alapkezelő volt vezérigazgatójára is, s az elkövetett szabálytalanságok gyanúja miatt feljelentést is tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

Az engedélyvisszavonás nyomán az Access letétkezelő bankjai folytatják le a kezelt befektetési alapok megszűnési eljárásait. Az alapkezelő korábbi legnagyobb ügyfélszámú alapjának a megszűnési eljárása már 2017 márciusától folyamatban van. E kör magában foglalja a brókerbotrányok nyomán a korábbi Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a." befektetési szolgáltató közismert tevékenysége nyomán már korábban illikviddé vált sorozatot is. Az Access további, likvid alapjainak összesen közel 300 (jórészt intézményi) befektetője megtakarításának kifizetéséről a letétkezelő gondoskodik az érintettek számára.

Az Acces Alapkezelő alapjaiban kezelt vagyon a magyarországi befektetési alapokban kezelt összvagyon mindössze 0,04 százalékát teszi ki.