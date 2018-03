Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vonattal utazik? Akkor ez a hír érdekelni fogja!

A munkanap áthelyezése miatt március 9-én a munkanapra, március 10-én a péntekre érvényes forgalmi rend szerint közlekednek a vonatok. Március 14-én a pénteki, március 15-én a szombati, március 16-án és 17-én az ünnepnapi, március 18-án a vasárnapi közlekedési rend lesz érvényes a vasúton - adta hírül a MÁV.

Az ünnep idején várható utasforgalmi igényekhez igazodva a MÁV-Start Zrt. a lehetőségekhez képest, a helyfoglalások figyelembe vételével felhasználja az IC szerelvényekhez a plusz kocsikat.

Még 2016-ban, a március 15-i négynapos hosszú hétvégén 6 százalékkal többen vásároltak menetjegyet, akkor mintegy 406 ezren szálltak vonatra.

A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a cég azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket az ünnep előtt elővételben váltsák meg, illetve használják a jegyértékesítő automatákat, valamint az online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet. A 26 éven aluli fiatalok az ünnepnapokra és hétvégékre érvényes 33 százalékos kedvezményt is igénybe vehetik március 14-én 10 órától március 18-án éjfélig. Mindemellett a gyermekek, kis és nagy családok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel, valamint az új csatornakedvezményeket: a jegykiadó automatából 5, online módon (e-vonatjegy) 10 és a csúcsidőn kívüli, alacsonyabb kihasználtságú vonatokra akár 20 százalékos kedvezménnyel váltható menetjegy.

Fotó forrása: Shutterstock.