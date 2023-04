Hetven éve nem volt ilyen alacsony az észak-olaszországi Garda-tó vízszintje – derült ki a hétfőn közzétett műholdas adatokból.

A Lombardia és a Veneto régióval, valamint a Trento autonóm tartománnyal határos, legnagyobb olasz tó vízszintje jelenleg 45,8 centiméterrel van az átlagos tengerszint felett.

Az elmúlt 70 évben ez az adat átlagosan 109 centiméter volt.

Sajtóértesülések szerint már februárban is olyan alacsony volt a vízállás, hogy száraz lábbal lehetett átkelni a tóban fekvő San Biagio-szigetre.

Lake Garda's water levels have fallen to record lows, making it possible to reach the island of San Biagio via an exposed pathway pic.twitter.com/MF2FYSYn5N