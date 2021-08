A cégek azt kérik, hogy a nekik tudósító afgán kollégáik sürgősséggel vízumhoz jussanak.

A felhívás akkor hangzott el, amikor a tálibok bevonultak az afgán fővárosba, Kabulba, és közel 20 év után először vették át az ország feletti ellenőrzést.

A helyi médiamunkások is hittek a szabad sajtóban, amely a demokrácia nélkülözhetetlen eleme és amelyet Németország is támogatott az elmúlt 20 évben. Ezek az emberek az életüket kockáztatták, hogy tudósíthassanak a háború sújtotta területekről, most pedig még nagyobb veszélyben vannak - olvasható a cégek levelében.

A tálibok előretörésével vélhetően megnő majd az újságíró-gyilkosságok száma, de lesznek olyanok, akiket megkínoznak majd - olvasható a portálon.