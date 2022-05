Haibatullah Akhunzada tálib vezető szombaton, Kabulban nyilvánosságra hozott rendelete szerint a nőknek a testüket tetőtől talpig elfedő burkát kell viselniük, mivel ez hagyományos és tiszteletreméltó - derül ki az Al Jazeera tudósításából.

Az erkölcs hirdetésével és a bűn megelőzésével foglalkozó minisztérium szóvivője egy sajtókonferencián felolvasta Akhunzada rendeletét, amely szerint ha a nő nem takarja el magát az otthonán kívül, akkor az apja vagy legközelebbi férfi rokona különböző retorziókra számíthat.

A szóvivő hozzátette, hogy az ideális arctakaró a burka, amely a tálibok korábbi, 1996-tól 2001-ig tartó keményvonalas uralmának globális szimbólumává vált. Afganisztánban a legtöbb nő fejkendőt visel, de a városi területeken, például Kabulban sokan nem takarják el az arcukat.

Mióta a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban, újra drákói korlátozásokat vezettek be a szabadság és a mozgás szabadságára, különösen a nőkre vonatkozóan, amelyek az 1990-es évekbeli utolsó uralmukra emlékeztetnek.

Az elmúlt hónapokban a tálib vezetők, különösen az erkölcsterjesztés és a bűnmegelőzés minisztériumának vezetői számos új korlátozást jelentettek be a kritikák és a növekvő nemzetközi nyomás ellenére. A nők nem utazhatnak 72 km-nél messzebbre közeli férfi rokon nélkül, nem utazhatnak külföldre, a jelentések szerint több egyedül utazó nőt is megakadályoztak a repülőjáratokra való felszállásban. Több egészségügyi központban azt is megtiltották a nőknek, hogy férfi kísérő nélkül egészségügyi ellátáshoz jussanak.

Januárban az ENSZ 36 emberi jogi szakértőből álló csoportja szerint a tálib vezetők Afganisztánban intézményesítik a nők és lányok elleni nagymértékű és szisztematikus nemi alapú megkülönböztetést és erőszakot.

A portál a közelmúltban filmet készített az afgán nők helyzetéről a tálib uralom alatt, amelyet itt láthat.