A Német Autóklub, az ADAC értesülése szerint az Európai Unió azon munkálkodik, hogy lehetővé tegye, hogy a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők ne csak 3,5 tonnás, hanem ennél nagyobb, maximum 4,25 tonnás össztömegű gépjárműveket is vezethessenek. Amennyiben minden a terv szerint halad, az irányelvet minden tagállam könnyedén át tudja majd ültetni a saját nemzeti szabályozásába - írja a vezess.hu.

Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy ez nem oldaná meg a sofőrhiányt, szakértők szerint ugyanis jobb lenne, ha inkább csökkentenék 18 évre a kamionos, illetve a buszos jogosítvány (C+E, illetve D) megszerzésének alsó korhatárát.

Digitális jogosítvány és QR-kód

Az Európai Bizottság a digitális jogosítvány bevezetését is tervezi. Ez egy olyan hivatalos dokumentummá alakulhat át, ami a jövőben egy alkalmazásban is tárolható. Közúti ellenőrzés esetén pedig mindössze egy QR-kóddal lehetne leolvasni a legfontosabb információkat. Mindezzel kiválthatóvá válna a hagyományos műanyag alapú kártya, amelynek gyártására amúgy is kihatással van a globális csiphiány.

A sofőrképzés terén így a jövőben lehetővé válna, hogy az elméleti, illetve a gyakorlati oktatás két különböző országban történjen, másfelől pedig lehetőséget biztosítanának a szimulátorok gépjármű-vezetői képzésben történő oktatására. Új elem az is, hogy kötelező lenne részt venni egy frissítő képzésen a vezetői engedély megszerzése után egy évvel, hogy csökkentsék a balesetek számát.