A történtekről egyre több Twitter-bejegyzésben számolnak be nemzetközi újságírók, a CNN-nek pedig amerikai tisztségviselők is megerősítették: a Hamid Karzai nemzetközi repülőtér előtt történt a vélhetően terrortámadás. Az eddigi információk alapján a robbanás a repülőtér egyik bejárati kapujában történt, és úgy tűnik, öngyilkos merénylő robbantott - írja a telex.hu.

Szintén a CNN-nek az egyik amerikai tisztviselő név nélkül azt mondta, sérültek vannak az afgánok között, de amerikai áldozatokról egyelőre nincs információjuk.

QP | Quality Placement

Nemrég a brit és amerikai hatóságok is közölték: hiteles források szerint küszöbön áll egy terrortámadás a kabuli repülőtéren. James Heappey, a brit védelmi minisztérium fegyveres erőkért felelős államtitkára csütörtökön a BBC televízióban azt közölte, rengeteg ember reménykedik még abban, hogy elhagyhatja Afganisztánt – és tartózkodik emiatt a kabuli repülőtér közelében -, annak ellenére, hogy azon a környéken kifejezetten nagy a veszélye annak, hogy rövid időn belül öngyilkos merényletet követnek el. Hozzátette: részleteket nem árulhat el a fenyegetésről, de határozottan állította, hogy az amerikai és az ausztrál kormánynak is hiteles értesülései vannak arról, hogy „nagyon rövid időn belül nagyon súlyos” támadás következhet be a kabuli repülőtéren.

Nagy-Britannián kívül az Egyesült Államok és Ausztrália is arra szólította fel állampolgárait, hogy azonnal hagyják el a térséget. Nemrég Joe Biden amerikai elnök is arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet merényletre készülhet a repülőtér térségében.