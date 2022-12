Silvoni Berlusconi egy busznyi prostituáltat ígért a Serie A-ban, az olasz élvonalbeli futball-bajnokságban szereplő Monza játékosoknak, amennyiben legyőzik az olyan nagyágyúkat, mint a Juventus vagy a Milan – írja a Wanted in Rome.

A Monza-tulajdonos Silvio Berlusconi egy keddi karácsonyi vacsorán a szponzorok és a játékosok küldöttsége előtt azzal viccelődött, hogy szeretne egy kis extra bátorítást adni a játékosoknak a Serie A január 4-én folytatódó szezonjának második felére.

A Monza jelenleg a 14. helyen áll a Serie A-ban, ami a középmezőny második fele. A volt olasz miniszterelnök csapata hamarosan a Juventusszal és a Milannal csap össze a következő hónapokban.

– mondta el beszédében Silvio Berlusconi, amit nagy nevetés fogadott a közönség részéről, és azóta nagy karriert futott be a közösségi oldalakon is.

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." ????pic.twitter.com/PBCPakUWE2