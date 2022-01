Tíz havi mélypontra lassult az euróövezeti feldolgozóipar teljesítményének növekedési üteme decemberben írta meg a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet új jelentésében. A felmérés azonban már biztató jeleket is kimutatott a beszállítói fennakadások enyhüléséről.

Az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értéke decemberben az előzetessel megegyező 58,0 pontra, tíz hónapja, tavaly február óta a legalacsonyabbra csökkent a novemberi 58,4 pontról.

Kapcsolódó Jobb a hangulat a tengeren túlon

Decemberben a legmagasabb értéket az olasz feldolgozóipari BMI érte el, 62,0 ponton, de az is két hónapja a legalacsonyabb lett. A görög BMI 59,0 ponton négy havi mélypontra, az osztrák 58,7 ponton két havi mélypontra, a holland szintén 58,7 ponton 12 havi mélypontra csökkent.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági teljesítmény növekedési ütemét számszerűsíti, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenés mértékét.

Joe Hayes, az IHS Markit közgazdásza a felmérés eredményét úgy foglalta össze, hogy az év második fele különösen nagy kihívásokat támasztott az euróövezeti feldolgozóipari ágazatnak, de bizakodásra okot adó adatokat is ki lehetett mutatni. Enyhülni látszanak már ugyanis a feldolgozóipari teljesítmény növekedését gátló fennakadások a beszállítói láncokban. A beszállítói teljesítések indexe már a második egymást követő hónapban javult decemberben és tavaly február óta a legmagasabb értéket érte el.

A kikötői zsúfoltság és a szállítási késlekedés azonban még mindig nagynak számít - tette hozzá Hayes.

A beszerzési megrendelések a felmérés történetében a legmagasabb szintre emelkedtek decemberben, ami a termelés felfutását jelzi előre az elkövetkező hónapokra. A tényleges termelési volumen azonban decemberben még nem változott a novemberihez képest.

A beszállítói nehézségek enyhülése a beszerzési költségeken is éreztette a hatását, mivel az input árak április óta a legkisebb mértékben növekedtek. Az inflációs nyomás így kissé enyhült ugyan, de ezzel együtt is még túl magasnak számít. A fertőzésszám alakulása azonban az új variáns függvényében továbbra is bizonytalansággal terheli a kilátásokat, és további esetleges fennakadások az ellátási láncban inflációt gerjesztő hatással lehetnek - közölte az IHS Markit közgazdásza a felmérés megállapításainak összefoglalójában.