Októberben 0,5 százalékos növekedést mértek a brit gazdaságban havi összevetésben – közölte a brit statisztikai hivatal (ONS).

A brit gazdaság teljesítményének minimális novemberi növekedése azonban így is meglepte a piacot, mert az előrejelzések 0,2 százalékos visszaesést valószínűsítettek arra a hónapra.

Londoni makrogazdasági elemzők szerint azonban a brit gazdaság a váratlan novemberi növekedés ellenére sem kerüli el a recessziót.

A brit statisztikai hivatal pénteki beszámolója szerint a novemberrel zárult három hónapban 0,3 százalékkal csökkent a GDP-érték az augusztusban véget ért előző, összehasonlító háromhavi bázisidőszakhoz képest – idézi az MTI.

Októberben ugyancsak 0,3 százalékos visszaesést mért az ONS a júliussal zárult három hónappal összevetve.

Az ONS számításai alapján mindez együtt azt jelenti, hogy a brit hazai össztermék novemberben 0,3 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2020 februárjában, a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezésére 2020 márciusától elrendelt országos korlátozások előtti utolsó teljes hónapban.

A vártnál jobb novemberi eredményben a fogyasztási szolgáltatások teljesítményének 0,4 százalékos növekedése volt a fő tényező, e szektor növekedésének pedig a labdarúgó-világbajnoksághoz kötődő szolgáltatási aktivitás adta a legnagyobb felhajtóerőt.

Az étel- és italszektor szolgáltatásainak értéke novemberben 2,2 százalékkal emelkedett.

Az általános elemzői várakozás a négy évtizede nem mért ütemű, 10 százalék felett járó éves infláció környezetében mindazonáltal recessziót jósol az idei évre a brit gazdaságban, és ez a vélemény a várakozásokkal ellentétben elért novemberi GDP-növekedés után sem változott.

Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics a novemberi GDP-adatok pénteki ismertetése után összeállított helyzetértékelésében kiemeli: valószínűtlen, hogy november után decemberben is növekedett volna a brit hazai össztermék, tekintettel egyebek mellett arra, hogy az ágazati aktivitást mérő beszerzésimenedzser-indexek a brit gazdaság összes szektorában a visszaesést jelző tartományban jártak a tavalyi utolsó hónapban.

A brit gazdaság már recesszióban van?

A brit GDP-érték a tavalyi harmadik negyedévben reálértéken számolva 0,3 százalékkal csökkent, így a brit gazdaság akkor lenne már technikai recesszióban, ha a negyedik negyedévben is visszaesett a GDP.

Egy másik tekintélyes londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) pénteki előrejelzése szerint továbbra is lehetséges, hogy a tavalyi utolsó negyedévben csökkent a brit GDP-érték, és így a brit gazdaság már recesszióban van.

A ház közölte: a meglepetésszerű novemberi adat ellenére is fenntartja azt a prognózisát, hogy a brit gazdaság a tavalyi harmadik és az idei második negyedév közötti időszakot recesszióban tölti.