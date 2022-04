A hatóságok szerint 13 500 ingatlan rongálódott meg, sokan hajléktalanok maradtak fedél, élelem és víz nélkül a mostani árvíz által okozott helyzetben – írja a BBC.

Közel 400 ember halt meg, és attól tartanak, hogy ez a szám még nőni fog.

A túlélők keresése azért is nehéz, mert a kotrógép-vezetők közül több a húsvéti ünnepekre elutazott, így nincsen elég szakértő sem.

Az egyik segélyszervezet, a Gift of the Givers most olyan embereket keres, akik értenek az ásógépek kezeléséhez.

Ez most már inkább egy holttest-mentési művelet, mint egy mentési akció. A lakosok azonban még mindig puszta kézzel ásnak a törmelék között.

Cyril Ramaphosa elnök a hét elején ellátogatott a tartományba, hogy megtekintse a károkat. Az árvizeket - az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áradásait - "hatalmas méretű katasztrófának" nevezte

A térségben az alapvető ellátással is bajok vannak, a BBC–nek nyilatkozók szerint az eltűntek felkutatása lényegében a holttestek beazonosítását jelentheti.