Mark Kelly csaknem hat százalékponttal vezet a republikánus jelölt Blake Masters előtt, aki Donald Trump korábbi elnök megválasztásakor kulcsszerepet játszott Arizonában. Szombaton délután így Kelly behozhatatlan előnyre tett szert, és győzelmével a demokratáknak már csak a még ki nem hirdetett két nevadai vagy georgiai képviselői hely egyikére van szükségük.

Nevadában a republikánus jelölt, a republikánus Adam Laxalt kevesebb mint 0,1 százalékkal vezet, eddig a szavazatok 88 százalékát számlálták össze, a legtöbb voks pedig vagy levélszavazat, vagy a nagyvárosokban leadott voks, ami inkább a Demokrata Pártnak kedvez. Georgia szenátusi versenyében december 6-án lesz a második forduló a republikánusok jelöltje, Herschel Walker és a hivatalban lévő demokrata szenátor, Raphael Warnock között, aki több mint egy százalékponttal nyert, de nem szerezte meg az 50 százalék plusz 1 szavazatos többséget, ami kötelező az államban.

Arizonában Kelly jóval többet gyűjtött és költött, mint a kockázati tőkebefektetők közül érkező Masters: október közepéig több mint 81,8 millió dollárt gyűjtött a kampányához és több mint 75,9 millió dollárt költött. Masters ehhez képest 12,3 millió dollárt gyűjtött és csak 9,7 millió dollárt költött ugyanebben az időszakban a Szövetségi Választási Bizottság által összeállított adatok szerint – írja a CNBC.

Az arizonai demokrata kompromisszumkészséget hirdetett programjában, és azt állítva, hogy hajlandó a republikánusokkal együttműködni. 2020-ban választották be a szenátusba, hogy átvegye az agydaganat egy agresszív formája miatt elhunyt John McCain republikánus szenátor mandátumát.

A képviselőházi verseny még mindig nem dőlt el a félidős választásokon, itt sokkal valószínűbb a Republikánus Párt győzelme. Bár egyelőre még nem szerezték még a kellő többséget, de összesen 7 győzelemre lenne most szükségek, miközben 8 helyen magabiztos előnyük van. Ám több biztosnak tűnő körzetük még átfordulhat a Demokrata Párt javára. Az NBC News ezzel együtt is azt valószínűsíti, hogy 215-220 arányban nyernek most, de elképzelhető még az is, hogy a baloldal nyer ugyanilyen arányban, bár erre csak 10 százalék az esély.