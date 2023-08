Miközben Szlovákiában is egyre-másra csapnak le a rendőrök a marihuánatermesztőkre, félszintetikus kábítószerekkel láthatólag simán lehet kereskedni. A hatóanyag jelen esetben nem más, mint a HHC, azaz a hexahidrokannabinol amely a kannabisz fő hatóanyagához, a THC-hez hasonló.

Ahogy a parameter.sk beszámol róla, az anyaghoz weboldalakról, dílerektől, könnyedén hozzájuthat bárki, sőt, manapság már áruházláncokban kihelyezett automatákból is.

Mindketten furcsák voltak – nagyon fehér volt az ajkuk, és nehezen kommunikáltak. Kezdettől fogva azt állították, hogy az ázsiai ételektől voltak betegek. Ami ezután következett, az egy nagyon nehéz néhány óra volt számunkra.

Egy 15 éves fiú édesanyja így írta le fia állapotát a Dennikn.sk hírportálnak, miután a gyerek és egy fiatalabb barátja kilenc euróért vásároltak egy automatából jointot, amely HHC-P nevű anyagot tartalmazott.

Mondani sem kell, hogy a fiúk minden probléma nélkül jutottak hozzá a termékhez. Senki sem ellenőrizte, hogy hány évesek, nem kellett személyi igazolvány. Hasonló automaták vannak szerte Szlovákiában. Az elektronikus cigaretta, más néven vape nagyjából 25 euróba kerül, a szárított HHC-rügyek pedig 15 euró körüli összegbe.

A fiú névtelenséget kérő édesanyja akkor hallott először a gépekről.

Hazaérkezésünk után tíz perccel a fiam hányt. Nem akart velünk beszélni, csak azt mondta, hogy hagyjuk békén

– teszi hozzá.

Az éjszaka folyamán inkább folyamatosan ellenőrizte, hogy lélegzik-e még a fia. Csak reggel, az orvoshoz intézett telefonhívás és a hitelkártya ellenőrzése után értette meg, mi történt.

A HHC-P nevű anyag egy speciális kannabiszpárlat. A CBD-vel ellentétben, amely szintén megtalálható az ilyen típusú automaták termékeiben, nem található meg a kenderben, és kémiai úton kell előállítani.

Szlovákiát ellepték a drogautomaták

Nincs ez másként Dunaszerdahelyen sem, az ottani üzletközpontban hasonló automatát helyeztek üzembe – nem eldugva valahol a sarokban – hanem az ismert hipermarket pénztárainak szomszédságában – számol be a Parameter.

A rekeszekben elvileg CBD-ből készült olajokat, jointokat, vape-ket, e-cigihez szükséges patronokat tárolnak. Maga a CBD a marihuána egyik hatóanyaga, arrafelé legális, legfőképp azért, mert nem lehet tőle betépni. Ellentétben a HHC nevű anyaggal, ami viszont a marihuánához hasonló bódultságot eredményez. Ez pedig már a fél-illegalitás mezsgyéje arrafelé is.

Joggal merül fel a kérdés, hogy ha a HHC ennyire hasonlít egy illegális szerre, sőt, úgy hat az emberi szervezetre, mint egy illegális szer, miért nem illegális, és miért kapható szabadon?

Nem könnyíti meg a szabályozási helyzetet, hogy hivatalosan egy „másik HHC” szerepel az ottani büntetőtörvénykönyvben.

Több helyen is olvasni a HHC-ról, mint egy olyan anyagról, amely szerepel a tiltott szerek listáján, ám ez nem feltétlenül igaz. Ugyanis HHC-nek rövidítenek egy hasonló szerkezetű anyagot is, ám az más kémiai szerkezetű, mint a forgalomba helyezett. Így nagyon úgy tűnik, hogy az automatákból kapható HHC-s termékek teljesen legálisak, legalábbis Szlovákiában.

Egy másik CBD-automata Sopornyán Kép: Facebook

A kereskedők ráadásul felfedeztek egy másik kiskaput is: rájöttek, hogy ha a HHC-t tartalmazó termékeknél

feltüntetik, hogy nem alkalmas fogyasztásra, majd a használati útmutatóra rábiggyesztik, hogy például kutatók és gyűjtők számára kínálják termékeiket,

a szerrel való kereskedelem egyszeriben legálissá válik.

Arról nem is beszélve, hogy legtöbb gyártó, forgalmazó és webshop ugyanis a szomszédos Csehországba van bejegyezve, ahol még csak a jogszabályok megkerülésére sincs szükség. Legalábbis eddig nem volt. Nyilvánvalóan nem árulunk el nagy titkot vele, hogy ilyen termékeket három kattintással Magyarországról is meg lehet rendelni, a forgalmazó cégek pedig szinte kivétel nélkül a liberálisabb drogszabályozást alkalmazó Csehországban vannak bejegyezve. Persze ha minden igaz, hamarosan ott is felkerül a függőséget okozó szerek listájára.

Akik viszont mindenképpen jól járnak

A lap igyekezett utánajárni, hogy kik állnak az automaták üzemeltetése mögött. Sikerült is felvenniük a kapcsolatot a csallóközi automata üzemeltetőjével, az executives s.r.o. ügyvezető-tulajdonosával, Milan Hutkaival. Az illetői egyébként politikai múlttal is rendelkezik, korábban a Most-Híd választási listáján is indult, majd politikai jelöltként a Pozsonyi Vízművek leányvállatához, az Infra Services nevű céghez került mint vezérigazgató. Annyit megerősített, hogy valóban köze van néhány automatához, ám csak üzemelteti őket, a termékeket nem ő gyártja. Elmondása szerint a beszállító felelős azért, hogy a termékek megfeleljenek a kellő elvárásoknak – amelyek a törvényekből vagy más jogi előírásokból származnak.

Hutkaitól azt is megkérdezték, hogy szerinte az automaták által kínált termékek alkalmasak-e a fogyasztásra:

„Most konkrétan nem tudom, hogy fogyasztásra (alkalmasak-e – szerk. megj.), talán ezeknél a termékeknél nem, de ezt jelenleg pontosan nem tudom megmondani.”

Szerinte azt, hogy milyen módon kell használni a termékeket, a vásárló onnan tudhatja meg, hogy rá van írva annak csomagolására.

Hogy aztán ők mit csinálnak a termékkel, azt én nem tudom megmondani, de a használati útmutató szerint kéne eljárniuk.

Ami a HHC-t illeti, nem szerepel sem az 1961-es, sem az 1971-es ENSZ-egyezményben, így az EU-s intézmény tudósai jelenleg Új Pszichoaktív Anyagként (NPS) kezelik. Mivel egységes jogszabály alá nem tartozik, jelenleg országfüggő, hogy mi lesz a HHC sorsa, ugyanakkor már több országban már illegális. Ami az itthoni jogi helyzetet illeti, annyit tudni, hogy Magyarország a HHC betiltását tervezi. A magyar kormány június elején értesítette az EU TRIS-t (Technical Regulations Information System) a HHC, a HHC-O és a HHC-P kábítószer-listájára történő felvételéről szóló törvényjavaslatról.