Több kemény drog birtoklásáért nem jár büntetés Brit Columbiában, Kanada egyik tartományában januártól – írja a BBC. A rendőrök összesen 2,5 gramm opioidot, kokaint, metamfetamint, vagy MDMA-t néznek el: akinél ennyit, vagy kevesebbet találnak, azt csak tájékoztatják a közeli egészségügyi ellátásról. A kormány döntése három évre, 2023 januártól 2026 januárig szól. A szabály a kanadai hadsereg tagjaira nem vonatkozik, és a repülőtérre is tilos vinni a felsorolt szerekből.

Több mint kétezren haltak bele drogtúladagolásba tavaly Brit Columbiában, az önkormányzat szerint pedig sokan féltek segítséget kérni akkor is, amikor már életveszélyben voltak, mert attól féltek, lebuknak. A kanadai egészség- és függőségügyi tárca vezetője, Carolyn Bennett is elismerte, hogy életekbe került az, hogy az ártalomcsökkentést nem tudták közelebb hozni az emberekhez. „Azért döntöttünk így, hogy életeket mentsünk, de a szerhasználók méltóságát és választási lehetőségét is fontosnak tartjuk” – mondta. A 660 ezer lakosú Vancouver polgármestere, Kennedy Stewart elégedett a drogpolitika alapvető újraértelmezésével, amely az egészségügyet helyezi előtérbe az elrettentéssel szemben.

Brit Columbia öt éve hirdetett egészségügyi vészhelyzetet a drogtúladagolások miatt, amikor a rendőrség arról tett közzé képeket a Twitteren, hogy a madarak eldobott fecskendőkből építenek fészket.