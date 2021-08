Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPPC) friss, már hatodik értékelő jelentése szerint most vagyunk a döntő pillanatban: sürgősen cselekszünk az éghajlat védelme érdekében vagy elkerülhetetlenné válik a klímakatasztrófa. A magyar Ürge-Vorsatz Diánát is soraiban tudó szervezet beszámolójában az olvasható, hogy az elkövetkező években egyre több és súlyosabb extrém időjárási eseménnyel szembesülünk majd, és már nem zárható ki a sarki jégtakarók összeomlása, valamint az óceáni áramlások megváltozása sem.

A Greenpeace már elemezte az emberiség legjobb klímatudósainak új jelentését, szerintük ezek annak a legfontosabb megállapításai:

Egyértelmű, hogy az emberi tevékenység hatására melegszik a légkör, az óceán és a szárazföld.

Az éghajlatváltozás üteme példátlan az emberiség történelmében, a felmelegedés 1,09°C körül volt 2011-2020 között az ipari forradalom előtti időszakhoz képest.

Az előző Értékelő Jelentés (2014) óta erősen melegedett a Föld felszíne, az utolsó 5 év (2016-2020) volt a legmelegebb legalább 1850 óta.

A tengerszint emelkedésének és a jégtakarók olvadásának üteme felgyorsult.

Egyre több és súlyosabb extrém időjárási esemény történik, és egyre erősebb bizonyítékok támasztják alá, hogy ez az emberi tevékenység számlájára róható fel.

Az Északi-sarkvidék 2050 előtt valószínűleg legalább egy alkalommal jégmentessé válik, még a 1,5 fokos cél eléréséhez szükséges út követése esetén is.

Nem zárható ki a jégtakarók összeomlása és az óceánok áramlásainak változása, beleértve a Golf-áramlat leállását.

A felmelegedés tovább fog folytatódni, amíg a CO2 kibocsátások elérik a nettó zéró szintet.

A 1,5 fokos cél még mindig elérhető, de ehhez gyors kibocsátás-csökkentés szükséges. Ha nem csökkentjük minél előbb a kibocsátásokat, akkor a jelenlegi szint mellett 2030-ig elfogyaszthatjuk azt a maximális CO2 mennyiséget, aminek kibocsátásával még tartható a 1,5 fokos cél.

A metánkibocsátásokat is gyorsan és jelentősen csökkenteni kell.

A Greenpeace szerint a tudomány álláspontja egyértelmű: a helyzet minden eddiginél súlyosabb. A kormányoknak minél gyorsabban cselekedniük kell, és a novemberi klímakonferenciáig (COP26) olyan terveket és célszámokat kell elfogadniuk, amelyek összhangban vannak a 2015-ös párizsi klímaegyezményben rögzített céllal, mely szerint a felmelegedés mértékét 1,5 Celsius-fok alatt kell tartani ahhoz, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát.

A zöldszervezet szerint végérvényesen szakítani kell a fosszilis energiahordozók használatával és fel kell hagyni az ilyen irányú beruházásokkal, miközben a gazdaságot úgy kell átalakítani, hogy előtérbe kerüljenek a természet, valamint a lakosság szempontjai. Továbbá: a pénzügyi intézetek tevékenységét is összhangba kell hozni a 1,5 fokos céllal. A Greenpeace Magyarország saját közleményében azt írta: elvárja a honi döntéshozóktól, hogy végre tegyenek érdemi lépéseket a klímaváltozás mérsékléséért.

Az éghajlatváltozás nem egy jövőbeli fenyegetés, hanem már mindennapjaink valósága, ami napról napra rosszabbá válik - mondta Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse. Hozzátette, hogy az idehaza is, a világ más részein is rekordokat döntő, heteken át tomboló hőhullámok és aszályok, az erdő- és bozóttüzek, a heves esőzések és a nyomukban kialakult árvizek pusztításai, az olvadó jégsapkák és az összeomló ökoszisztémák világosan mutatják, mennyire veszélyes területre tévedt az emberiség. A szakember úgy látja, hogy a klímatudósok jelentése egyértelműen arra figyelmeztet, hogy lejárt a kifogások ideje.

A Bloomberg azt emelte ki, hogy az elmúlt évtized az utóbbi 125 ezer év bármely más évtizedénél melegebb lehetett, és a mezőgazdaság valamint a fosszilis tüzelőanyagok mára az erődírtások és erdőégetések miatt amúgy is egyre emelkedő szintű szén-dioxid-szennyezés mellett a metán és a dinitrogén -oxid szintet is legalább 800 ezer éves csúcsra lökte. "Ez a dokumentum a vörös kód az emberiség számára" - mondta Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára, aki szerint az IPPC jelentése a szén és a fosszilis energiahordozók halálát kell jelentse – “mielőtt még azok elpusztítják bolygónkat” – idézte a Bloomberg a főtitkárt..