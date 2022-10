Egy másfél perces videót tett közzé Twitter-oldalán az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, ami egy kvízt tartalmaz: vezető magyar politikusoktól és médiamunkásoktól vettek idézeteket, amelyeknél felteszik a kérdést, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vagy magyar jobboldali szereplők mondták.

A videó mellékelt szöveg magyarul így szól:

„Az elmúlt hetekben több magas rangú magyar kormányzati személyiség és a kormány által finanszírozott nyilatkozó is kemény nyugat- és Amerika-ellenes kijelentéseket tett. Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesek. Mivel az orosz agresszió mindannyiunkat fenyeget, együtt kell állnunk, nem pedig eltávolodnunk egymástól.”

A felsorolt kijelentések között szerepel Kövér László házelnök megnyilatkozása, amelyben azt a kérdést tette fel, hogy „...mi van akkor, ha a birodalomépítési politika nyugatról keletre zajlik, és Ukrajna újabb reménybeli tartománya az Euroatlanti Birodalomnak?”

Hasonló kategóriába sorolták Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője szeptember végén elhangzott hadüzenetes mondatait, és azt is, hogy Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok is „haszonélvezője a háborúnak”, és ezért nincs érdeke a befejezésében – szúrta ki az Index.

De ugyanígy idézik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kijelentését arról, hogy „az Egyesült Államok egyetemeiről kiindulva olyan neopogány és kifejezetten barbár ideológia nyert teret, amely megtagadja mindazt az értéket, amelyet az emberiség létrehozott”. Végül a Kontra nevű online portáltól is idéztek, amelyet a Demokrata hetilappal és a Nézőponttal együtt kormányzati finanszírozású szervezetnek tüntetik fel.

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc