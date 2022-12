Ötven bázisponttal 3,50 százalékra, csaknem másfél évtizedes csúcsra emelte alapkamatát az eddigi 3,00 százalékról a Bank of England. A brit jegybank az idei utolsó kamatdöntő ülésről csütörtökön kiadott közleményében azt valószínűsítette, hogy a brit gazdaság már recesszióban van, de a visszaesés mértéke várhatóan elmarad a korábbi becsléstől.

A monetáris politika egy éve kezdődött szigorítási ciklusának fő hajtóereje az évtizedek óta nem tapasztalt ütemű infláció. A brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatai szerint a tizenkét havi összevetésben számolt fogyasztói infláció novemberben 10,7 százalék volt, de egy hónappal korábban 11,1 százalékos éves inflációt mértek Nagy-Britanniában.

A brit jegybank inflációs célja 2 százalék. Az októberben mért ütem volt a legmagasabb azóta, hogy az éves infláció havi rendszerességű mérése a jelenlegi módszertannal 1997-ben megkezdődött. Az indikatív modellezéssel még korábbra visszaszámolt adatok alapján legutóbb 1981 októberében volt ennél magasabb az éves brit infláció, 11,2 százalékos ütemmel.

Brit alapkamat az egekben

A Bank of England mindezek mellett visszavette a pénzügypolitika szigorításának lendületét, miután a múlt hónapban a monetáris tanács még 75 bázisponttal emelte alapkamatát. A decemberi 50 bázispontos emelés után így is 14 éve nem látott szintre emelkedett a Bank of England alapkamata.

Az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja tavaly december 16-án kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát az addigi 0,10 százalékos rekordmélységű kamatszintről, és a decemberivel együtt eddig kilenc kamatemelést hajtott végre. Várakozásuk szerint a brit hazai össztermék (GDP) a folyó negyedik negyedévben 0,1 százalékkal csökken az előző negyedévhez mérve.Ez 0,2 százalékponttal jobb előrejelzés a bank novemberi pénzügypolitikai jelentésében foglalt prognózisnál, amelyben 0,3 százalékos GDP-visszaesés szerepelt az idei utolsó három hónapra negyedéves összevetésben.

Recesszióban a szigetország gazdasága

A brit gazdaság azonban valószínűleg már így is recesszióban van, mivel a hazai össztermék a statisztikai hivatal első becslése szerint a harmadik negyedévben 0,2 százalékkal csökkent. Az általános technikai meghatározás alapján egy adott gazdaság akkor van recesszióban, ha a GDP-érték két egymást követő negyedévben visszaesik. Londoni pénzügyi elemzők a recessziós környezetben is a monetáris politika további szigorítására számítanak a magas infláció miatt.

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) a csütörtökön bejelentett kamatemelés utáni előrejelzésében közölte: várakozása szerint a Bank of England 2023 közepéig 4,50 százalékra emeli alapkamatát. A londoni gazdasági elemzőműhely ennek hatására az infláció fokozatos lassulását várja: csütörtöki előrejelzése szerint a jövő év első negyedében 10,6 százalékos, a negyedik negyedévben már csak 5,5 százalékos lesz az átlagos inflációs ráta.