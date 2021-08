Lengyelországban hamarosan már nemcsak az egycsaládos háztartások, házak, lakások kaphatnak az államtól támogatást a régi kályhák cseréjére, hanem többcsaládosak is - adta hírül a Business Insider Polska. A kormány a szmoggal való küzdelem jegyében indított el kályhacsereprogramját, amelyben sok lengyelt már eddig is arra késztetett, hogy lecserélje régi, széntüzelésű kályháját.

Ennek korlátja az volt, hogy eddig csak az egycsaládos házak kaptak ehhez állami támogatást. Az új program a többcsaládos házaknak is adna állami támogatást a kályhák cseréjére. Akár 37 ezer zlotyt (2,8 millió forint) is lehet kapni a jelenleg futó program keretében, ami vissza nem térítendő támogatás. Ez azonban kevés Lengyelországban, ahol még az új építésű házakban is sokszor kályhával fűtenek.

A jelenleg futó program bővítése még a tervezés szakaszában tart, 2021 végére tervezik az előkészületek befejezését. Mind a jogi kereteket, mind a pénzügyi eszközöket meg kell találni a megvalósításhoz. A környezetvédelmi miniszter szerint azért kell még hónapokat várni a program elindítására, mert ez a költségvetésnek további kétmilliárd zlotyba kerül.