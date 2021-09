Az EKB meghagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve -0,50 százalékos szintjét szeptemberi kamatdöntő ülésén.

A piaci elemzők nagy váltást nem vártak, az viszont benne volt a lelhetőségek között, hogy ha finoman is, de valamilyen enyhe szigorítás felé elindul az EKB. Ez leginkább utalás szinten valószínű a jegybank eszközvásárlási gyakorlatára nézve.

Ez azonban még várhatóan nem tartalmazza az EKB visszavonulását a piacról. Jelenleg több tényezőt kell mérlegelniük a döntéshozóknak. Egyrészt a Covid-19 negyedik hulláma egyre komolyabb aggodalmakat hoz, ami visszafoghatja növekedést, másrészt viszont az augusztusi eurozónás inflációs adat is a vártnál magasabbra szökött, az EKB júliusban bejelentett szándékával összhangban.

Euro area #inflation up to 3.0% in August: energy +15.4%, other goods +2.7%, food +2.0%, services +1.1% - flash estimate https://t.co/niimGPKpb8 pic.twitter.com/RsmrfKLPYi