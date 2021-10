Ezzel egyidőben a másik amerikai hitelminősítő, a Standard and Poor's is megerősítette Románia BBB mínusz/A-3 befektetési ajánlású besorolását, amit továbbra is stabil kilátással jegyez.

A Moody's szerint az államadós-besorolás stabilra javítását a román gazdaság teljesítményének erőteljes növekedése, az uniós helyreállítási alapok várható felhasználása, valamint a román államháztartási hiány csökkentése érdekében vállalt kormányzati garanciák indokolták.

A S&P is arra számít, hogy a román kormány leváltása és a politikai instabilitás ellenére a következő két évben sikerül csökkenő pályára állítani az államháztartási hiányt, amire garancia a Románia ellen indított túlzott deficiteljárás, illetve az uniós helyreállítási alapok felhasználásáért a román hatóságok által vállalt reformok. A hitelminősítő szerint a román kormány deficitcsökkentő törekvéseit megkönnyíti a gazdasági növekedés, amelyet nem befolyásoltak kedvezőtlenül a politikai instabilitási időszakok - írja az MTI.

Mindkét hitelminősítő az idén 7 százalékos gazdasági növekedésre számít, amely a Moody's szerint 2022-ben 4,6 százalékra, 2023-ban 4,1 százalékra, 2024-ben 3,6 százalékra mérséklődik. A Standard and Poor's is arra számít, hogy a román bruttó hazai termék növekedése stabil lesz 2022-ben és 2023-ban.

Jó irányba tart az ország?

Florin Citu román liberális ügyvivő kormányfő szombaton üdvözölte a két hitelminősítő osztályzatát, és úgy értékelte, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által vezetett kormánykoalíciónak sikerült meggyőznie a két amerikai hitelminősítőt, hogy a kabinetnek az államháztartás konszolidálására irányuló törekvései hitelesek.

Citu szerint indokolatlanok a román gazdasággal kapcsolatos aggodalmak, és a hitelminősítők döntése is azt mutatja, hogy jó irányba tart az ország. Ugyanakkor elismerte, hogy Romániában a koronavírus elleni alacsony átoltottság miatt még messze van a járvány vége, utalva ezzel arra, hogy a hitelminősítők is ezt a tényt említették a gazdasági növekedés egyik lehetséges fékező tényezőjeként.

A kormányfő reményét fejezte ki, hogy nem kell az év végéig hivatalában maradnia az ügyvivő kormánynak, hanem mielőbb sikerül új, teljes jogkörű kabinetet beiktatni a PNL vezetésével.