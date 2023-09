Múlt pénteken a dán Novo Nordisk gyógyszercég piaci kapitalizációja meghaladta az előtte verhetetlennek tűnő Louis Vuitton teljes értékét. Ehhez a bravúrhoz nem akármi kellett: a dán cég hatékony súlycsökkentő, fogyókúrás gyógyszert dobott piacra. Igaz, hogy injekció, melyet hetente kell beadni, és nem olyan nagy öröm egy szúrás hetente, de az elhízás és a túlsúly olyan súlyos probléma a fejlett világban, sőt, egyre több feltörekvő országban is, hogy a kereslet érthető módon óriási.

Új piac, korlátozott hozzáférés

A szer forgalmazását most az Egyesült Királyságban is megkezdik a CNBC szerint annak ellenére, hogy a gyártást nem sikerült még olyan mértékben növelni, amit az újabb piacokon való megjelenés igényelne. Kezdetben ezért a brit elérés is korlátozott lesz: csak azok kaphatják, akik az állami egészségügy, az NHS már eddig is kezelt súlyproblémákkal, legalább egy, a túlsúlyhoz kapcsolódó betegségük van, és testtömeg-indexük meghaladja a 35-ös értéket.

Nem olcsó

A gyógyszer emellett egy privát egészségügyi szolgáltatónál is elérhető lesz bizonyos feltételekkel, de erről nem közöltek részleteket. Az árról nem közöltek részleteket, de egyébként igen drága szerről van szó: az USA-ban egyhavi adag listaára 1350 dollár, miközben a CNBC szerint Európában a kiskereskedelmi ár egyhavi dózis esetében 170-300 euró között mozog (ez 190-330 dollár, a két kontinens közti extrém árkülönbség vélhetően a gyártás felfuttatásával mérséklődik majd).

Gyártási kapacitás növelése

A dán gyártó korábban azt nyilatkozta, hogy évekig tarthat, mire mindenkihez eljut a gyógyszer, akinek szüksége van rá. Amerikában korlátozni is kellett az új páciensek számára való receptfelírást azért, hogy azoknak, akik már megkezdték a gyógyszer használatát, ne kelljen abbahagyni, biztosított legyen az ellátás.