A Wall Street-i titán régóta várt létszámleépítése, amely várhatóan a pénzügyi válság óta a legnagyobb létszámcsökkentést jelenti, valószínűleg a bank legtöbb fő üzletágát érinti, a legsúlyosabb leépítésekkel a befektetési banki részlegnek kell szembenéznie - közölte egy, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek.

Az elbocsátások szerdán megkezdődtek Ázsiában is, ahol a Goldman befejezte a privát vagyonkezelési üzletág leépítését, és 16 privátbanki alkalmazottat bocsátott el hongkongi, szingapúri és kínai irodáiban. A Goldman hongkongi kutatási részlegénél is elbocsátottak mintegy nyolc alkalmazottat, és az elbocsátások a befektetési banki és más részlegeknél is folyamatban vannak.

A Goldman elbocsátási terveit a vállalati utazások és kiadások szélesebb körű kiadási felülvizsgálata követi

- írta szerdán a Financial Times, mivel az amerikai bank számba veszi a vállalati ügyletkötés masszív lassulásának és a tőkepiaci aktivitásnak az ukrajnai háború óta tartó visszaesésének költségeit.

A Goldmannak 49 100 alkalmazottja volt a harmadik negyedév végén, miután a koronavírus-járvány idején jelentős számú munkavállalót vett fel.

A vállalat a nyomott piaci körülményekre való tekintettel idén csökkenti éves bónuszkifizetéseit is mintegy 40 százalékkal. A globális befektetési banki díjak 2022-ben csaknem a felére, 77 milliárd dollárra (28,5 ezer milliárd forint) csökkentek, szemben az egy évvel korábbi 132,3 milliárd dollárral (49 ezer milliárd forint) - derült ki a Dealogic adataiból.

A bankok 2022 december végéig 517 milliárd dollár (191,5 ezer milliárd forint) értékben kötöttek tőkepiaci (ECM) tranzakciókat, ami a Dealogic adatai alapján a 2000-es évek eleje óta a legalacsonyabb szint, és 66 százalékos visszaesés a 2021-es bónuszhoz képest.