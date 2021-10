Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ szerint a földrengés este 10 óra történt, epicentruma Splittől mintegy 40 kilométerre északkeletre volt.

Szemtanúk szerint a rengés pár másodpercig tartott - írja a Croatia Week.

Bár a spliti segélyvonalra több hívás is érkezett, jelentős károkról egyelőre nem tudnak.

M5.1 #earthquake (#potres) strikes 40 km NE of #Split (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/6i8e0ClqQc