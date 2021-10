A jogállamisági mechanizmus alkalmazása jelenleg éppen a lengyel kormánnyal szemben aktuálisabb, amiért jelentősen át akarja szervezni az igazságszolgáltatást, olyan módon, amely az EU-s szervek szerint aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségét - írja a 444.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök a lengyel alkotmánybírósághoz fordult, hogy megkérdezze, az EU megakadályozhatja-e a kormányt egy ilyen igazságügyi reform véghezvitelében. Az alkotmánybírók pedig október elején arra jutottak, hogy több uniós jogszabály is szembe megy a lengyel alkotmánnyal. Ez a döntés szembe megy az EU jogi hierarchiájával, amely szerint az elfogadott uniós törvények a nemzetállami törvények felett állnak. A lengyel miniszterelnök hétfőn békülékenyebb hangot ütött meg, amikor az EU vezetőinek írt levelében azt írta, kormánya tiszteletben tartja az uniós jogszabályokat, az alkotmánybíróság döntése pedig csak egy dialógus kezdete.

Szóvivője, Piotr Muller viszont egy lengyel lapnak szintén hétfőn azt nyilatkozta, hogy a kormány álláspontja szerint a jogállamisági mechanizmus az unió alapszerződésébe ütközik. Muller azt mondta, hogy több olyan szövetségesük is van az EU-ban, akik belátják, hogy a jogállamisági mechanizmust később más országok ellen is be lehet majd vetni, ezért ez egy veszélyes fegyver. Arról is beszélt, hogy a következő hónapok európai választásai miatt jelentősen átalakulhatnak az erőviszonyok az Európai Tanácsban, ami esélyt adhat a mechanizmus ellenzőinek.

Morawiecki kedden felszólal az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel együtt.

A magyar kormány egyelőre a mechanizmus alkalmazása nélkül sem kap pénzt, az Európai Bizottság ugyanis nem fogadta el a kormány helyreállítási tervét, mondván, hogy hiába kérte a bizottság, a magyar kormány nem tett lépéseket a korrupcióval szemben.