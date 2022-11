Németországban még soha nem volt ilyen visszafogott az érdeklődés egyetlen labdarúgó-világbajnokság iránt sem. Sok kocsmában az eddig elképzelhetetlen történik: a világbajnokság alatt nem fognak focimeccseket vetíteni – írja a Deutsche Welle, amely több pub tulajdonosát is megszólaltatták, akik alapvetően két dolgot elleneznek: Katarban nincs hagyománya a futballnak, az országban pedig számos emberi jogok védelmével szembemenő törvény is létezik.

Már korábban bírálták az öbölállamot, hogy a stadionok építésére vendégmunkásokat használtak, akiket szinte rabszolgaként dolgoztattak. Több mint hatezren meg is haltak közülük a kivitelezés során, mert annyira rosszak voltak a munkakörülmények. A vébé szervezését számos korrupciós vád kísérte, miközben civil szervezetek azt kritizálták, hogy a melegek és a nők jelentős jogfosztottságban élnek az országban.

Igazán balhé viszont abból lett, hogy Katarban megtiltották az alkohol eladását a sportesemény ideje alatt is. A sörválság pedig Németországban a kocsmai bojkottok esetében lendületet is adott.

Ráadásul nemcsak a vébétől jelentős profira számító kocsmák ugrottak be a fociellenes helyzetbe, hanem a drukkerek is. Az Intersport és a Sport2000 német sportszerkereskedelmi láncok arra panaszkodtak, hogy a vb-mezek eladása akár 50 százalékkal is visszaesett a négy évvel ezelőtti utolsó férfi világbajnoksághoz képest. Az Infratest dimap közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint a németek több mint fele azt is fontolgatja, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a világbajnokságot.

A kocsmai meccstilalom mellett a bojkottálók arra biztatnak mindenkit, hogy árasszák el tiltakozó levelekkel a FIFA-t, ne vásároljanak semmilyen, a világbajnokság logóját viselő terméket, és tartózkodjanak a katari utazásoktól és a németországi meccsnézőpartiktól.

Németországban az ilyen kiállásoknak hagyománya is van a futballszcénában: hasonló kiállások voltak már a rasszizmust, a homofóbiát és a befektetők növekvő befolyását elítélésére is az elmúlt években. A világbajnokság számos résztvevőjének szurkolói számára azonban a katari helyi emberi jogi helyzet és a FIFA-nál tapasztalható korrupció aligha játszik szerepet. A futball mindent háttérbe szorít. A tiltakozáson gúnyolódók szerint Németország lesz az erkölcs világbajnoka.