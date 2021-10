A kelet-kínai Csiangszu tartomány székhelyén található Nankingi Repülési és Űrhajózási Egyetem vezetőnek számít a védelmi technológiákkal foglalkozó kínai kutatóintézetek között, és élvonalbeli, űrben alkalmazott technológiák fejlesztésről híres - idézi a helyi sajtó beszámolóját az MTI.

A helyi idő szerint vasárnap délután történt balesetről a kínai közösségi médiában közzétett képeken az egyetem kampuszából felszálló, sűrű füst látható. Az egyetem hivatalos közleménye szerint a robbanás az anyagtudományokkal és technológiával foglalkozó szak egyik épületében történt, ahol ezt követően tűz ütött ki. A robbanás okát egyelőre vizsgálják.

Az érintett kollégiumban öt, tartományi szintű laboratórium működik, amelyek atomenergetikai-berendezések anyagaival, energiaátváltással, elektrokémiai tárolással, valamint a zord környezeti hatások elleni védelmet szolgáló anyagok vizsgálatával foglalkoznak. A beszámolókban nem tették közzé, hogy melyik laboratóriumban történt a robbanás.

A Global Times című kínai lap szerint kínai kémikusok korábbi baleseteket követően a laboratóriumok biztonságának javítására tettek felhívást, a balesetekért a rendszerszintű gondatlanságot felelőssé téve.

Március végén a Kínai Tudományos Akadémia Pekingben található, Kémiai Intézetének egyik laboratóriumában történt egy robbanás, amely egy hallgató halálát okozta. 2016 szeptemberében a sanghaji Tunghua Egyetem kémiai tagozatának egyik laboratóriumában történt robbanás, amely két hallgatót sebesített meg súlyosan. Egy idén szeptember végén hozott bírósági határozat szerint az egyetemnek 1,62 millió jüan (közel 80 millió forint) kártérítést kellett fizetnie az egyik sérültnek.

Mintegy három éve, 2018 decemberében a Pekingi Közlekedési Egyetem környezetmérnöki laboratóriumában három diák halt meg egy robbanásban. A baleset miatt az egyetem tizenkét tisztségviselőjét megbüntették. Az esetet követően a kínai hatóságok módosításokat írtak elő a veszélyes vegyi anyagok előállítását, eladását, szállítását és raktározását illetően, átfogó biztonsági vizsgálatokat elrendelve minden szakaszban.

