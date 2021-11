"Félreértés ne essék, még mindig a pokolba vezető úton vagyunk" címmel jelent meg a Scotland on Sunday komorabb hangvételű borítója, szemben a The Scottish Mail címlapjával, ahol már úgy fogalmaznak: "Glasgow megnyerte a világ klímaegyezményét".

Abban mindkét lap egyetért, hogy az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgowban rendezett 26. ülésén (COP26) a résztvevő 197 ország küldöttjeinek sikerült számos fontos kérdésben megegyezni, de abban is összhangban állnak a vélemények, hogy a Párizsi Klímaegyezményben foglalt célokat rettenetesen nehéz lesz elérni.

Arról például konszenzusos vélemény formálódott, hogy ha picit is, de valóban sikerült közelebb jutni a párizsi klímaegyezmény egyik céljához : tehát, hogy az átlagos hőmérséklet-emelkedés jócskán 2 Celsius-fok alatt maradjon és az emelkedés 1,5 Celsius-fokon tetőzzön. Ehhez áttörést kellett elérni a szén- illetve metánkibocsátás visszaszorításáért és azért is, hogy azokat az országokat is bevonják, akik ezért nagymértékben felelnek.