A vasárnapra tervezett Busan One Asia Festival nevű nagyszabású K-pop koncertet, amelyre mintegy 40 000 embert vártak, törölték, míg országszerte több tucat regionális önkormányzat lemondta az őszi lombhullás és a halloween idejére tervezett helyi fesztiválokat – írja a Reuters.

Az egyetemek lemondták az MT-ként ismert hétvégi felvonulásokat, és lefújták a kéthetes Korea Sale Festa, a Black Friday koreai változatának nyitórendezvényét is.

Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága nemzeti gyászidőszakba lépett, amelyet Yoon Suk-yeol elnök november 5-ig hirdetett ki, de elemzők attól tartanak, hogy a halloweeni ünnepségek alatt a tragédia miatti gyász kiáradása okozta hangulatromlás nem múlik el, és 2014-hez hasonlóan tartós hatást gyakorolhat a gazdaságra, amikor a Sewol komphajó elsüllyedése több mint 295 halálos áldozatot követelt.

"Ez akkor következett be, amikor a fogyasztói hangulat éppen rosszabbra fordult, ahogyan akkor is, amikor mindenki arra számított, hogy az emelkedő kamatlábak tovább fogják sújtani a fogyasztást" - mondta Park Sang-hyun, a HI Investment & Securities közgazdásza. "A hangulatra gyakorolt hatás attól függ, hogy mennyi ideig tart a helyreállítási és javítási folyamat".

Dél-Korea második legnagyobb városában, Busanban a november 5-re tervezett nagy tűzijátékot határozatlan időre elhalasztották, míg a három nagy kiskereskedelmi vállalat, lemondta a halloweeni promóciós rendezvényeket. Dél-Korea déli üdülőszigete, Jeju lemondta a november 3. és 5. között tervezett Jeju Olle Walking Fesztivált.

A Koreai Baseball Szervezet és a Koreai Röplabda Szövetség is közölte, hogy nem lesznek szurkolók a bajnoki sorozatuk alatt.

A minisztériumok lemondták a tájékoztatókat, a vállalati rendezvényeket törölték, az iskolai kirándulásokat pedig elhalasztották. A pénzügyminisztérium hétfőn írásbeli értesítésben tanácsolta a tisztviselőknek, hogy mondják le a "szükségtelen magánrendezvényeket".

Dél-Korea gazdasági növekedése már az elmúlt negyedévben is lassult a lassuló export és a gyengülő valuta miatt –emeli ki beszámolójában a Reuters.

Még akkor is, amikor a magasabb kamatlábak feszítették az ország rövid távú pénzpiacait, a Bank of Korea jelezte, hogy továbbra is elkötelezett a hitelfelvételi költségek emelése mellett, ami kihívást jelent a fogyasztók számára.

A koreai statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai azt mutatták, hogy a gazdaság egyre mélyülő visszaesés felé halad, a ciklikusan kiigazított vezető mutató szeptemberben már a harmadik egymást követő hónapban 99,2-re, 2020 augusztusa óta a legalacsonyabb értékre esett.