Az iskolákban szeptember 6-án indul a jelenléti oktatás, és azoktól a tanároktól, illetve iskolai dolgozóktól, akik nem oltatják be magukat, hetente legalább két negatív PCR-teszt bemutatását követelik meg. Hasonlóan rendszeres negatív tesztet kérnek az oltatlan egyetemi hallgatóktól és alkalmazottaktól is. Az oltatlanoknak negatív tesztre lesz szükségük továbbá a belföldi repülő- és buszjáratok igénybevételéhez, valamint a koncertekre, a színházakba, a mozikba, valamint egyéb közösségi eseményekre történő bejutáshoz is.

A török államfő sajtótájékoztatóját követően Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter jelezte, hogy az állami kórházakban a tanárok és az iskolai dolgozók ingyen elvégeztethetik a PCR-teszteket.

A 83,6 milliós országban jelenleg a kínai Sinovac, valamint az amerikai-német Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájával végzik a lakosság immunizálását. A kétdózisú oltóanyagok első adagját eddig 45 millió 336 ezer, míg a másodikat 34 millió 481 ezer ember kapta meg.

Harmadik dózis felvételére azoknak az egészségügyi dolgozóknak, valamint 50 évnél idősebbeknek van lehetőségük, akik korábban két adag Sinovacot kaptak - írja az MTI.