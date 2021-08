A Fehér Ház felkészült arra, hogy a következő hónap végétől minden olyan amerikai számára felajánlja a harmadik emlékeztető oltást, aki legalább nyolc hónappal ezelőtt kapta az első dózist - áll az amerikai egészségügyi minisztérium közleményében. Az emlékeztető oltást kezdetben elsősorban az egészségügyi dolgozók, az idősotthonok lakói és az idősek kapják majd, akik mind az első csoportok közé tartoznak, akiket 2020 végén és 2021 elején oltottak be - írja a Reuters.

"A rendelkezésre álló adatok világosan mutatják, hogy a SARS-CoV-2 fertőzéssel szembeni védelem idővel csökkenni kezd ... és a delta-változat dominanciájával összefüggésben kezdünk bizonyítékokat látni az enyhe és közepesen súlyos betegséggel szembeni csökkent védelemre" - mondták a minisztériumi tisztviselők az indoklásukban.

"Arra a következtetésre jutottunk, hogy a vakcina által kiváltott védelem maximalizálása és tartósságának meghosszabbítása érdekében emlékeztető oltásra lesz szükség" - tették hozzá.

A tisztviselők elmondták, hogy várhatóan azoknak az embereknek, akik a Johnson & Johnson egyadagos Covid-19 vakcináját kapták, szintén szükségük lesz emlékeztető oltásra.

Az amerikai egészségügyi tisztviselők korábban engedélyezték a Pfizer és a Moderna által gyártott vakcinák harmadik adagját a gyenge immunrendszerű, immunszupresszív kezelést kapó emberek számára. A szélesebb körű emlékeztető program azt követően indult el, hogy egyre több bizonyíték van arra, hogy a vakcinák védelme hat vagy több hónap elteltével csökken, különösen az idősebb, alapbetegségben szenvedő emberek esetében.

Az oltások az Egyesült Államokban - sok más országgal ellentétben - széles körben elérhetőek, a delta-változat mégis terjed, de egészségügyi szakértők az oltatlanok világjárványaként jellemzik.

Az új Covid-19-es megbetegedések között számos olyan ember is van, aki be van oltva, bár náluk sokkal kisebb valószínűséggel fordul elő súlyos megbetegedés vagy haláleset, mint az oltatlanoknál. Az elmúlt hetekben több más ország, köztük Izrael, Franciaország és Németország is úgy döntött, hogy az idősebb felnőttek és a gyenge immunrendszerrel rendelkezők számára is felajánlja az oltást. Magyarország pedig augusztus eleje óta hagyja a harmadik oltások beadását, ha valaki legalább 4 hónapja megkapta a teljes oltási sort.