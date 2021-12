"Nem szabad, hogy létezzenek vörös vonalak, ezt a járvány megmutatta nekünk. Mindig készen kell állnunk arra, hogy újragondoljuk az álláspontunkat, ha a körülmények úgy kívánják" - mondta a Bild am Sonntag c. lapnak adott interjújában. Szerinte ilyenkor gyorsan és határozottan kell cselekedni - idézi az interjút az Euronews.com.

"Annak érdekében, hogy a kórházak a sok koronavírusos beteg ellenére elegendő intenzív ágyat tudjanak biztosítani, most sok pénzt bocsátottunk a rendelkezésükre" - nyilatkozta, megemlítve azt is, hogy a szilveszteri petárdázást is azért tiltották be, nehogy a sérült emberek tovább terheljék a sürgősségi osztályokat.