Világszerte 632 428 873 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 6 600 114 - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által közzétett friss adatokból. Egy nappal korábban 632 230 160 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 6 599 595 volt.

A halálozási adatok alapján a világ ma ott tart, hogy a Föld 242 országából gyakorlatilag mintegy 130-nak kevesebb a lélekszáma, mint amennyien e járványban meghaltak. A 6,6 milliós emberáldozat azt jelenti, hogy Dánia, Skócia, Szlovákia, Írország lakosságánál is többen haltak meg már a koronavírus miatt. A lassan, de továbbra is emelkedő statisztikai adat elérte Bulgária méretét, és lassan megközelíti Szerbiáét is.

A fertőzés 193 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-nek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 97 734 261. A halálos áldozatok száma 1 072 582. Indiában 44 660 579 fertőzöttet és 530 500 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Franciaországban 37 140 238 fertőzöttet és 158 317 halálos áldozatot regisztráltak. Brazíliában 34 849 063 fertőzöttről és 688 332 halálos áldozatról tudni. Németországban 35 823 771 fertőzöttet és 154 535 halottat tartanak nyilván.

Az Egyesült Királyságban 24 155 154 a fertőzöttek száma, és 210 680 ember halt meg a betegségben. Olaszországban 23 642 011 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 179 436. Oroszországban 21 154 149 az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 382 644.

Törökországban 16 919 638 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 101 203. Spanyolországban 13 529 643 fertőzöttet és 115 239 halálos áldozatot regisztráltak. Iránban 7 558 078 a fertőzöttek és 144 592 a halottak száma.

Lengyelországban 6 343 675 fertőzöttet és 118 170 halálesetet tartanak nyilván. Kínában 2 977 306 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 15 689 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.