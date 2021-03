Még mindig gyorsan terjed a koronavírus (SARS-CoV-2) okozta járvány: az amerikai Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.

A fertőzöttek száma szerda reggel - magyar idő szerint nem sokkal 7 óra előtt - meghaladta a 128,1 milliót, ez pedig azt jelenti, hogy huszonnégy óra alatt majdnem 565 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Ez jóval meghaladja a márciusi átlagos adatokat, ebben a hónapban ugyanis naponta 465 ezren fertőződtek meg. Szerda reggelre több mint 331 ezer ember kilábalt a koronavírus okozat betegségből (Covid-19), így a gyógyultak száma világszerte megközelíti a 73 milliót. Életét vesztette 11 291 ember, így a járvány halálos áldozatainak száma meghaladja a 2,8 milliót.

Így terjed a járvány a világban Megnevezés 2021. március 31. szerda Egynapos változás Fertőzött (fő) 128 152 416 565 306 Gyógyult (fő) 72 732 774 331 231 Halálos áldozat (fő) 2 803 009 11 291 Forrás: Johns Hopkins Egyetem, Napi.hu

A legújabb adatokból kiderül az is, hogy az év eleje óta a fertőzöttek száma 44,7 millióval, a gyógyultaké 24 millióval nőtt. A halálos áldozatok száma pedig 984 ezer fővel emelkedett az elmúlt három hónap során. Azt azonban figyelembe kell venni az amerikai Johns Hopkins Egyetem idézett adatainál, hogy a világ országaiban eltérők a járványügyi előírások és a tesztelési kapacitások, valamint a korlátozások mértéke is különbözik. Ezért a valós járványhelyzet valamelyest különbözhet attól, ami az adatokból látszik. Emellett eltérés van az adatközlés sebességében is.

A Johns Hopkins Egyetem interaktív térképén pedig az látszik, hogy a világ különböző országaiban hol tart a pandémia.