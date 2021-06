Észak-Koreában új szabályozás vezettek be a nyugati kulturális termékek kiciánozására az országból és az emberek tudatából – adta hírül a BBC. Alaphelyzetben egy olyan országot kell elképzelnünk, ahol az emberek mindennapi életében ismeretlen az internet, a közösségi média, csak néhány szoros állami ellenőrzés alatt álló tévécsatornát lehet elérni legálisan, amelyekből ömlik az rezsim agymosó propagandája.

Eközben csempész csatornákon át illegálisan eljutnak az országba a nyugati, főként a dél-koreai popkultúra termékei. A brit sajtorgánum idéz egy jelenleg Szöulban élő észak-koreai menekültet, aki a saját szemével látta – a rendőrség kötelezte, hogy végignézze - egy honfitársa kivégzését pusztán azért, mert rajta kapták, hogy megnézett egy dél-koreai filmet.

Az új szabályozás mindent tilt, ami kapcsolatban állhat az „imperialista” kultúrával, kezdve a nem megfelelő hajviselettől vagy ruházattól a külföldi média termékeinek birtoklásáig. Bárkit 15 évre munkatárborba küldhetnek, akinél az Egyesült Államokból, Japánból vagy Dél-Koreából származó anyagokat találnak. Kim Dzsongun diktátor nemrégiben az állampárt ifjúsági szervezetének küldött üzenetében a gusztustalan külföldi beszéd, hajviselet és ruházkodás felszámolására szólította fel az ifjakat, veszedelmes méregnek nevezve mindezt.

Nehezebbé vált mindennapok

Szakértők szerint a szigorítást azért vezetik be, mert az elmúlt évben jelentősen romlott az észak-koreaiak amúgy is halvány életszínvonala. A koronavírus-járvány miatt importkorlátozásokat vezetettek be, s bár ezeket enyhítették az elmúlt időszakban, az életkörülmények nem javultak. Ahogy egy észak-koreai menekült fogalmaz, amikor a helyzet elviselhető, akkor az ott élők szórakozásképpen néznek becsempészett filmeket, amikor elviselhetetlen, akkor azt látják, hogy nem mindenhol élnek egyik napról a másikra az emberek.

A kilátásba helyezett kőkemény intézkedések ellenére egyáltalán nem biztos, hogy az új korlátozások hatásosak lesznek. Ismerve a rezsimet az elmúlt években új védekező eszközöket találtak ki az emberek. Az egyik lehetőség, hogy olyan pendrive-ot használnak, ami jelszóval védett, és három – vagy akár egy – hibás próbálkozás után törli a tartalmát. A másik, hogy csak meghatározott eszközön működő USB-tárolón csempészik be a videókat.

Razziák

Nem mindenki kellően körültekintő azonban, ami abból is kiderül, hogy nemrégiben egy phenjani egyetemen tartott razzia során húszezer „imperialista” médiatartalmat tartalmazó CD-t foglaltak le. Ez persze mindent elárul az agykontroll esélyeiről, hiszen csupán egyetlen egyetemről volt szó. Mi mindent rejtegethetnek a többin, illetve a magánlakások matracaiban?

A gond az, hogy a nagy lebukások az ország vezetését is sokkolják, és ennek megfelelően kíméletlen választ ad az ilyen esetekre. Egy korábbi példa egy 16 éves fiú esete, akit a kormány illegális anyagokat birtokló és terjesztő különleges egysége tartóztatott le. Úgy kezelték, mintha felnőtt lenne és napokon át kínozták.

A Dél-Koreában élő észak-korai menekültek szerint ennek ellenére nem lehet visszatartani az embereket attól, hogy nézzék és hallgassák a külföldi médiát, mert a kíváncsiságuk mindent legyőz. Úgy vélik, hogy néhány dél-koreai film megnézése nem tudja ugyan felülírni az emberek fejében a rezsim mindennapos propagandáját, de legalább gyanítják, hogy hazudnak nekik. Ezért lélekben elszigetelt, mesterséges világuk és külföldről sugárzott valóság között vergődnek.