Több környezetvédelmi szervezet a Németországon belüli rövid távú repülőjáratok azonnali befejezését szorgalmazza - írta meg a Clean Energy Wire. A parlamenti választások után kialakuló új szövetségi állami irányítás összetétele egyelőre még nem tisztázódott, de a kormányzásra készülő szociáldemokraták (SPD), a Zöld Párt és a Szabad Demokraták (FDP) kaptak egy nyílt felszólítást a kérdés komolyan vételére. A rövidtávú repülés tilalma évente több mint egymillió tonna szén-dioxid-megtakarítást eredményezne - írta a kampányba beszálló 14 civil szervezet a politikusoknak - és a nyilvánosságnak.

A „Vonatokat a repülőjáratok helyett” címmel indított kampány arra szólít fel, hogy vessenek véget azoknak a repülési célállomásoknak Németországban, amelyekre az ország gyorsvonat-hálózatát igénybe véve az intercitykkel (ICE) négy órán belül el lehet jutni. - A légi közlekedés az éghajlatra leginkább ártalmas és igazságtalan mobilitási forma - mondta Jonas Asal, a Robin Wood környezetvédelmi szervezet németországi munkatársa, hozzátéve, hogy a szükségtelen rövid távú járatok felszámolása azonnali intézkedést kíván, pláne, hogy már régóta esedékes és könnyen meg is valósítható.

Werner Reh, a Friends of the Earth Germany képviselője szerint a német belföldi járatok felét már ésszerűen le lehet cserélni vonatozásra, és csupán ezzel évente 1,6 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást lehetne megspórolnia az országnak. Ehhez a repülési járatok megritkítása mellett azonban az is szükséges, hogy olcsóbb és az utazni vágyók számára vonzóbb vasúti közlekedés felé induljon el Németország – írják petíciójukban a civilek.

A német repterek szövetségének (ADV) mindez egyáltalán nem tetszik, ahogyan azt egy képviselőjük mondta: a közlekedésieszköz váltás egyszerűen nem tud mindenhol megtörténni, és ha a vasúthálózatot jelentősen javítják is, "a belföldi légi közlekedés továbbra is fontos pillére maradna a német mobilitási rendszernek”, mert különben a felvázolt korlátozások gyengítenék a németek nemzetközi légiközlekedési versenyben betöltött pozícióját.

A kérdésfelvetés nem teljesen véletlen: 2021 elején készült egy nagy felmérés az ügyben, melyből az derült ki, hogy a németek 70 százaléka támogatja a rövid távú járatok betiltását az éghajlat védelme érdekében, feltéve, hogy a kérdéses távolságokat vonattal normális idő alatt, normális szolgáltatási viszonyok között meg lehet tenni.