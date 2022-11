A 32 éves Mihail Bulatov idén januárban érkezett Lengyelországba az oroszországi Izevszk városából, hogy fogászati tanulmányokat folytasson. Anyja orosz, otthon felváltva oroszul és lengyelül beszélnek. Mihail azt tervezte, hogy iskolái befejezése után lengyel földön keres munkát és vesz egy lakást.

Nagyot kellett azonban csalódnia - derül ki a Notes from Poland cikkéből. Márciusban állandó tartózkodási engedélyért fordult az illetékes lengyel hatósághoz, arra alapozva kérelmét, hogy lengyel gyökerekkel rendelkezik. Szeptemberben elutasító választ kapott, ami teljesen összetörte. Nem maradhat, de nem is akar visszautazni Oroszországba - mondta a hírportálnak hozzátéve, hogy ellenzi az Ukrajna ellen indított orosz háborút.

Hasonlóan járt a szintén félig lengyel, félig orosz Olesszja Szergejko angoltanár, aki családjával 2021-ben költözött Gdańskba, mert az orosz rezsimmel szemben álló magatartása miatt üldözték őket. Hazájában Vlagyimir Putyin államfő elleni tiltakozásokon vett részt.

Neki 2023 márciusában kell elhagynia Lengyelországot, mert nem kapott állandó tartózkodási engedélyt. Mint mondja, nem térhet vissza Oroszországba, mielőtt megbukik a jelenlegi rezsim, mert háborúellenes kiállása miatt azonnal börtönbe vetnék.

A közösségi médiához fordultak



Olesszja segítség után nézett, amikor kiderült, hogy bajba került, és csatlakozott azokhoz a sorstársaihoz, akik a Telegram közösségi portálon hoztak létre jogsegélycsoportot. Összesen kétezer olyan orosz állampolgár talált így egymásra, akik aggódnak lengyelországi jövőjük miatt. Október végéig 131-en kaptak elutasító választ tartózkodási engedélyük meghosszabbítására.

A csoport alapítója egy másik Olesszja, Olesszja Kulikiva, aki tavaly érkezett Lengyelországba férjével és hat hónapos gyermekével. Miután kitöltötték kérelmüket az állandó tartózkodási engedélyre, kaptak egy értesítést, hogy a lengyel belbiztonsági hatóság (ABW) éppen vizsgál bizonyos információkat velük kapcsolatban. Egy hónap múlva elutasították a kérelmüket.

Hivatalos statisztika



Jakub Dudziak, a Külföldiek Hivatalának szóvivője azt mondta a hírportálnak, hogy augusztusig 7900 orosz állampolgár kért tartózkodási engedélyt Lengyelországban, közülük 970-et utasítottak el. Az elmúlt évnek ugyanebben a szakaszában 7100 kérelemből 730-ra adtak negatív választ.

A csoportalapító Olesszja szerint azonban ez a statisztika nem pontos, mert csak a végleges válaszokat tartalmazza, a fellebbezés alatt lévőket nem. Jó esély van rá, hogy a fellebbezéseket végül elutasítják, ami azt jelenti az érintetteknek, hogy le is út, fel is út. És ez Lengyelországnak is rossz hír lehet, hiszen számos magasan képzett orosz, főként informatikus is van az emigráns oroszok között, akik tudásukat is magukkal viszik, ha más országban próbálnak szerencsét.