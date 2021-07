Kevés étel képes egyszerre a sóvárgást és az elutasítást olyan vehemensen előidézni, mint a a libamáj - kezdi riportját a Bloomberg. A zsíros libamáj, amely annyira vajas, finom és ízgazdag, hogy sokan az egyik legfényűzőbb ételnek tartják a világon, azonban válságban van. Hiába, hogy a franciaországi gasztronómiai hagyományai közt karácsonytól a Bastille ostromának jeles napjáig egyetlen ünnepi menűből sem hiányozhat, ha a tenyésztés brutalitása a libatömés jócskán túlmutat az állatjóléti aggály kategóriáján. A libamáj termelés betiltását fogadta el New York City, Kalifornia, tilos a bevitele az Egyesült Királyságban - és még Franciaországban is azt mutatta egy felmérés, hogy az emberek mintegy háromnegyede inkább meglenne e finomság nélkül, csak "ne bátsák az állatokat".

- A libamáj egzisztenciális válságon megy keresztül - mondta a lapjnak Nicolas Morin-Forest, aki egy olyan startup társalapítója, amely a helyzetre - állítása szerint - megfelelően etikus, és gasztronómiaialg mégis kiváló megoldást kínál. A Gourmey ugyanis a termesztett hús úttörője, s mint ilyen, meglátta a piaci rést a humánusabb állattartást követelő közvélemény és a libamáj fennséges íze között: mesterségesen, laborban hozzák létre a gasztrocsemegét. - Lényegében felszabadítjuk a libamáj teljes potenciálját, és elválasztjuk a terméket a vitától - mondta a vállalkozó.

QP | Quality Placement

A finnyások most azonban ne figyeljenek ide: a cég mindezt úgy éri el, hogy egy megtermékenyített petesejtből vett kacsa őssejt-tenyészetet hoznak létre. A rozsdamentes acélból készített “bioreaktor” belsejében a sejteket különböző tápanyagokkal etetik és serkentik szaporodásra, , hogy végül gyakorlatilag bármilyen szövetet képezve laborhússá legyenek alakíthatók. Lehet belőlük zsír- vagy izomszövet, ín - és mint kiderült: egyesülállóan alklamas utángyártott libamáj készítésére is. Pláne, hogya libamáj esetében nem kell a sertésszelet vagy kacsamell textúráját reprodukálnia, viszont épp a zsírossága miatt - és mert árban a prémium skála tetején található - a laboratóriumi libamáj elég hamar elérheti az árparitási szintet a hagyományos, libatöméssel “gyártott” libamájéval.

Ami az ízt és az állagot illeti: a Gourmey-nek sikerül “becsapnia” az egyik tesztjén a kóstolókat; a serpenyőben felszaggatott libamáj a lap szerint az íze, az illata, állaga, színe és zamata az eredetitől megkülönböztehetelen - és persze: csodálatos - volt. Amin dolgozni kell még, az az ár, de a cég állítja, hamarosan kétszámjegyű árszintre lesz képes levinni a kilónkénti árakat - ami azt tekintve, hogy a csúcsminőségű libamáj kilójáért jelenleg úgy 176 dollárt fizetnek a piacon, meglehetősen jónak tűnik. A Gourmey most gyűjtött össze 10 millió dollárniy alaptőkét olyan befektetőktől, mint a Point Nine, az Air Street Capital, de beszállt az üzletbe az Európai Bizottság és Franciaország állami befektetési bankja, a Banque publique d'investissement (Bpifrance) is, mely egyértelmúen az alternatív fehérjék kormányzati támogatásának jele - írja a Bloomberg.

A laborhús egyes becslések szerint 2040-re akát a húspiac 35 százalékár is kihasíthatja majd, ami azt tekintve, hogy az ágazat globálisan 1800 milliárd dolláros üzlet, nem is olyan kevés.