Közel 90 kutatás adatait összesíti a BMJ Global Health elemzése: eredményei azt mutatják, hogy a kullancsok terjesztette vírusfertőzés nagyon gyakori. Az NBC News cikke szerint ez lehet a legnagyobb kutatás, amely a Lyme-kór szeroprevalenciájával – a vérben mérhető antitestek számával – valaha foglalkozott.

Az elemzéshez a kutatók olyan tanulmányokat hasonlítottak össze, amelyek azt vizsgálták, milyen gyakoriak a Lyme-kórt okozó Borrelia burgdorferi baktérium elleni antitestek az emberekben. Több mint 158 ezer ember közül körülbelül 23 ezren rendelkeztek antitestekkel, ami arra utal, hogy vagy jelenleg fertőzöttek, vagy korábban azok voltak - olvasható a portálon.

Térségünkben minden ötödik ember érintett

Az elemzés szerint Közép-Európában a leggyakoribb a betegség, itt a populáció 21 százaléka esett már át azon, szemben Észak-Amerikával, ahol mindössze 9 százalék. Az elemzésbe Ázsiában, Ausztráliában, a Karib-térségben, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában élő embereket vontak be: a Karib-térségben volt a legalacsonyabb a Lyme-kórban szenvedők aránya, mindössze 2 százalék – ez várható eredmény, tekintve, hogy a régió főként szigetországokból áll.

A Lyme-kór egyre elterjedtebbé válik: a tanulmány szerint a 2001-2010 között vizsgált emberek mintegy 8 százalékának volt Lyme-kór elleni antitestje, miközben a 2011-2021 közötti időszakban ez az arány 12 százalék volt.

Ennek hátterében az állhat, hogy a Lyme-kórt emberre terjesztő kullancsok a meleg, párás éghajlatot kedvelik: a klímaváltozás hosszabb nyarat és rövidebb telet eredményezett, ami lehetővé teszi, hogy a kullancsok jobban elterjedjenek. Az emberek is egyre inkább behatolnak az erdős területekre, ahol a kullancsok általában élnek. Peter Krause, a Yale kutatója szerint a harmadik ok az, hogy a kullancsok szarvasokban is élnek, a szarvasállományok pedig megnövekedtek, ami több lehetőséget ad számukra táplálkozásra és szaporodásra.