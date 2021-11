Mintegy 247 millióval kevesebb házi veréb él Európában, mint 1980-ban, de más, egykor mindenütt jelenlévő madárfaj populációja is nagymértékben csökkent - írja a The Guardian.

Minden hatodik madárból egy eltűnt, kevesebb, mint egy évtized alatt, amely összesen 600 millió költő madár hiányát jelenti - derül ki a lap által ismertetett új kutatásból.

A madarak számának csökkenése különösen súlyosan érinti a mezőgazdasági területekhez kötődő fajokat, hiszen a kontinens számtalan területén erősödtek azok a gazdálkodások, ahol erős vegyszereket használnak, elpusztítva ezzel a madarak legfontosabb táplálékait, a rovarokat.

Emellett fontos észre venni azt is, hogy a madárinfluenza, amely újra felütötte felét már Magyarországon is, illetve a légszennyezés is szerepet játszhatnak a problémában.

Az egyik legnagyobb bajban a sárga billegetők vannak, belőlük 97 millióval kevesebbet találni Európában. A szarkalábak csoportja már 75, és a pacsirtáké is már 68 millióval zsugorodott az elmúlt évtizedekben. A kutatás szerint a legnagyobb csapást mégis a házi veréb szenvedte el (a városban élő verebek eltűnésére még nem találták meg az okokat), ugyanis elvesztette populációjának a felét, míg közeli rokona, a fakopács "népessége" is 30 milliós csökkenés mutat.

A kutatás viszont rámutat egy fontos tényezőre: a vizsgált 378 fajból 203 egyed száma nőtt. Így lehet, hogy a 340 millióval növekedett a többi madárfaj száma: a feketerigóké, az aranysakáloké és a galamboké is.

1980 óta további 11 ragadozómadár-faj száma megduplázódott: köztük a vándorsólyom, a mocsári réce, az egerészölyv és az aranysasok száma is - ez többek között az EU madárvédelmi irányelvének és a fajmegújítási projekteknek is köszönhető - írják.