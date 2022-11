A dán Maersk tengeri szállítmányozási vállalat szerdán közölte, hogy a közelgő globális recesszió várhatóan 2-4 százalékkal csökkenti a konténerkeresletet 2022-ben, és „rengeteg sötét felhő van a láthatáron”. A cég részvényei – amelyeket a gazdaság egészségi állapotának fokmérőjeként használnak, mivel a vállalat ki van téve az áruk világméretű mozgásának –, közel 6 százalékot estek. A részvények idén eddig 35 százalékos mínuszban állnak.

Bár a Maersk az elmúlt negyedévben rekordnyereséget ért el a lényegesen magasabb áruszállítási díjaknak köszönhetően, azt mondta, hogy az időszak vége felé a díjak csökkenni kezdtek a gyengülő fogyasztói kereslet miatt, párosulva azzal, hogy a piacok kezdenek normalizálódni, csökken az ellátási láncok terheltsége. A koronavírus-járvány utáni időszakban épp ez hajtotta fel a szállítmányozási díjakat, a Maersk pedig bőven profitált a tíz-, tizenötszörös fuvarozási díjakból. Vagyis 1,5-2 éven át a dán cég úszott a pénzben, most viszont már a bevételeik miatt aggódhatnak.

A másik probléma, hogy az üzemanyagárak az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az orosz-ukrán háború miatt. A társaságnak így a szállítmányozási költségei is magasabbak.

A recesszió miatt eltűntek a fogyasztók

Most viszont az óceáni árufuvarozás volumene is visszaesett. Søren Skou vezérigazgató a CNN-nek elmondta, hogy ez a csökkenés egyértelműen annak a jele, hogy a fogyasztók nem költenek annyi pénzt, mint az elmúlt években, és valószínűleg annak is a jele, hogy sok ügyfelüknek túl sok készlete van. Hozzátette, hogy a fogyasztást általánosságban „nagyon-nagyon negatív hangulat nyomja le”.

„Nem vagyok makroökonómus, de meglepődnék, ha Európa mostanra nem került volna recesszióba” – mondta Skou. Szerinte az Egyesült Államok valószínűleg valamikor jövőre követi majd ezen az úton a kontinenst.

Az olyan nagyobb áruk, mint a televíziók, kanapék vagy grillek iránti kereslet is visszaesett, miután az emberek nagy vásárlásokat hajtottak végre a koronavírus-járvány karantén-intézkedései alatt. Most egy ideig nem kell majd ilyen eszközöket vásárolniuk.