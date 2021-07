Az Economic Policy Institute (EPI) közzétett új jelentése szerint az amerikai 7,25 dolláros minimálbér az inflációval kiigazítva 2009 júliusa óta nagyjából az értékének egyötödét veszítette el. A minimálbér 2009-es értéke ma 9,17 dollárnak felelne meg óránként. Az EPI szerint a minimálbér 1986-ban érte el csúcspontját, mivel mai dollárban 11,12 dollárt érne.

Az Egyesült Államokban részben emiatt, jelenleg is heves viták folynak a minimálbérekről, amelyekre már szövetségi küszöb ugyan vonatkozik, de az egyes államok külön dönthetnek magasabb kötelező minimálbérről. Joe Biden elnök az év elején megkísérelte megduplázni a kötelező legkisebb béreket, amikor az 1,9 billió dolláros amerikai mentőtervbe foglalta azt. A rendelkezést azonban a szenátus többsége elutasította, mivel úgy ítélte meg, hogy az nem szerepelhet az egyeztetési törvényjavaslatban. Azóta már tíz állam és Washington DC törvényt fogadott el a bérek 15 dolláros órabérre emeléséről. Delaware hétfőn lett a legújabb állam, amely ezt megtette, mivel John Carney kormányzó a múlt héten aláírta a törvényt.

Közben ma már nincs olyan állam, megye vagy város az Egyesült Államokban, ahol egy heti 40 órát dolgozó minimálbéres munkavállaló megengedhetne magának egy kétszobás albérletet. A National Low Income Housing Coalition tanulmánya szerint egy teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló az ország megyéinek mindössze 7 százalékában engedheti meg magának az egy hálószobás bérleményt.

A demokraták idén újra benyújtották a béremelésről szóló törvényt is, amely 2025-re 15 dollárra emelné a minimálbért. A törvényjavaslatnak 199 támogatója van a képviselőházban és 37 támogatója a szenátusban, de még nem került szavazásra. Vagyis hiányzik mögüle a jogalkotói konzenszus és bár Joe Biden már jelezte, hogy kész elnöki végrehajtási rendeletet hozni a kérdésben, az valószínűtlen, hogy ezt akkor lépné meg, amikor

"Lehet, hogy a minimálbér nem változott, de a megélhetési költségek növekedtek ez idő alatt. Drágább a lakbér, drágább az élelmiszer, és drágább az egészségügyi ellátás" - mondta Ben Zipperer, az EPI közgazdásza a Newsweeknek a jelentésük kapcsán. Az EPI ezeket a szempontokat figyelembe véve állapította meg, hogy a 2021 év eleji minimálbér 21 százalékkal kevesebbet ér, mint 12 éve.

Magyarországon jobb a helyzet

Még ha a fenti tételek Magyarországon is drágultak, a hazai munkavállalók némileg jobb helyzetben vannak az Egyesült Államokban élő társaikhoz képest. 2010 óta a magyar bruttó minimálbér 127,8 százalékkal nőtt, míg a nettó is 84,8 százalékkal. Eközben az infláció 32,4 százalékos volt.

Az egyes termékkategóriák, szolgáltatások ára ettől eltérően változott: az élelmiszerek ára például 42,3 százalékot drágult 2021-ig. Eközben az ingatlanbérlés - a KSH és az ingatlan.com közös mérése szerint - 2021 januárjában az aggregált országos lakbérindex a 2015. évi bázisidőszak 127 százalékát érte el; ez 13 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. Budapesten ezzel egy időben a 2015. évi bázisindex 120 százalékot tett ki, amely 16 százalékkal kisebb volt a 2020. januárinál. Az akkori értékcsökkenés a koronavírus-járvány miatti fizetőképes kereslet csökkenése miatt lehetett így.

Vagyis összességében a magyar keresők jobb helyzetben vannak - főként ha figyelembe vesszük, hogy a bruttó minimálbérben benne van Magyarországon az egészségügyi biztosítás is -, de az Eurofund júniusban publikált kutatása szerint a járvány miatti bizonytalan gazdasági helyzetben EU szerte visszafogták a minimálbér-emeléseket, a medián nemzeti valutában idén 3 százalék volt a tavalyi 8,4 százalékhoz képest. A szervezet adataiból jól látszik, hogy a magyar minimálbér euróban még alacsonyabb is lett 2021-re tavalyhoz képest, és csak a bolgár minimálbér volt alacsonyabb nála. Az európai élmezőnyhöz képest még az is kevés lehet, ha - ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök célként megjelölte - 200 ezer forintra emelkednének a legkisebb magyar kötelező keresetek. A minimálbér-emelésről itthon szeptemberben kezdenek egyeztetni.