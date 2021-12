Olaf Scholz Németország új kancellárja parlamenti beiktatása után azzal kerül szembe, hogy kormánya rosszabb gazdasági helyzetben lévő országot örököl elődjétől, mint amilyenre szeptember végén számított, amikor pártja, a szociáldemokrata SPD élén megnyerte a parlamenti választásokat – írja a Bloomberg a német gazdaság helyzetét elemző cikkében. A német üzleti partnereikhez ezer szálon kapcsolódó magyar vállalatoknak ez szintén rossz hír.

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy Európa legnagyobb gazdaságában az exportkereslet csökkenése nyomán visszaestek a vállalati megrendelések, mégpedig minden elemzői várakozásnál nagyobb mértékben. Ez a rossz hír csak napokkal követte az előzőt, nevezetesen azt, hogy az infláció az 1990-es évek óta nem látott tempóra gyorsult. A hatszázalékos pénzromlás szintén minden szakértői várakozásnál rosszabb adat. Bár a közgazdászok arra számítanak, hogy jövőre a gazdaság maghoz tér és az infláció csökken, három hónapja sem látták előre, mit hoz a járvány vártnál erősebb negyedik hulláma, és friss várakozásaikat még az omikron koronavírus-változat megjelenése előtt fogalmazták meg.

Az év végén és a jövő év elején „nehezebb időszak” vár a a németekre, mint amire az új kancellár számított – véli Greg Fuzesi, a JPMorgan közgazdásza. A járványügyi korlátozások és a fogyasztók óvatosabbá válása gyengíteni fogja a szolgáltatások teljesítményét a télen, miközben a mobilitás, azaz az utazások már az ősz végén visszaestek. A feldolgozóiparban, ezen belül az autógyártásban azonban némi javulás látszik, ami a tél elmúltával a gazdaság egészében éreztetheti jótékony hatását.

Később minden rendben lesz

Összességében Scholz és kormánya hegymenetben kezdheti a munkáját és ez Európának is rossz hír. A sötét hírek telét várja Holger Schmieding, a Berenberg kutatóintézet vezető elemzője is, aki úgy véli, komoly a veszélye annak, hogy a német gazdaság az idei negyedik negyedéven zsugorodni fog. Ezt a várakozást támasztja alá, hogy az ellátási láncok szétzilálódása továbbra is érezteti hatását a Németországnak nagyon fontos feldolgozóiparban. Ugyanakkor szerinte az újabb durva járványhullám nem fektette két vállra a vállalatokat, a kérdés az, hogy az erőteljes fellendülés 2022-es első vagy második negyedévben kezdődik-e.

Schmieding megjegyzése összhangban van az OECD friss előrejelzésével. E szerint az ellátási gondok visszafogják az exportorientált német gazdaságot, ezért a szervezet szakértői fél százalékponttal, 4,1 százalékra rontották 2022-es GDP-növekedési előrejelzésüket. (A német gazdaság az idei harmadik negyedévben 2,5 százalékkal bővült az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.) Az OECD szerint az erős fogyasztói kereslet, a javuló gazdasági bizalom és a megugró beruházások felpörgetik a növekedést jövőre. Ez a jóslat azonban főként még az omikron feltűnése előtt született.

Scholzot azonban kancellári beiktatása előtt nem a növekedésről, hanem az inflációról kérdezték elsősorban. A napokban annyit mondott, hogy csinálniuk kell „valamit”, ha a pénzromlás - rácáfolva az elemző várakozásokra - nem szelídül meg. Hogy a „valami” alatt mi értendő, abba nem ment bele. Valójában a kormány hosszabb távú terveiről is csak annyit tudhatunk, hogy „valamit” kezdeni akarnak a gazdaság szerkezetével, de hogy pontosan hogyan alakítanák át és mennyit szánnak erre, az nem világos.